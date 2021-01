IN ARRIVO LA NUOVA BERLINA MEDIA I francesi di Citroën continuano nella loro politica di veloce rinnovamento della gamma e dopo l’arrivo della C4 con motori benzina, diesel e 100% elettrico, lancerà nel 2021 un nuovo modello che andrà a ad allargare la famiglia della Casa francese. Si tratta della nuova C5, berlina di taglia media, che farà il suo debutto intorno a metà anno. I prototipi ancora camuffati dell’auto sono stati pizzicati durante le prove su strada in Germania e le foto ci permettono di capire come saranno il design e le proporzioni. Al di là del nome, la nuova C5 avrà poco o nulla a che fare con il modello che sostituisce e ormai pensionato da qualche anno. Invece, adotterà il nuovo linguaggio stilistico mostrato per la prima volta un paio di anni fa con il concept Citroën Cxperience. Alcuni dei tratti sono già stati ripresi dai modelli più recenti come la C5 Aircross e, appunto, la nuova C4.



PIATTAFORMA ADATTA AI MOTORI IBRIDI L’inedita C5 sarà costruita sulla piattaforma Emp2 del Gruppo PSA, un'architettura che permetterà a Citroën di avere ampia libertà nella realizzazione di modelli ibridi, riservando la più moderna piattaforma Cmp alle auto di taglia piccola e media, anche con trazione 100% elettrica. Infatti, fin dal suo esordio, la C5 avrà una gamma di motori costituita solo da versioni convenzionali a benzina con tre e quattro cilindri e con potenze previste fra 130 e 225 CV. Quasi certa l’assenza dei diesel HDi, ma fin da subito saranno disponibili due motorizzazioni plug-in hybrid.

GRANDE ATTENZIONE A DETTAGLIO Abitacolo rifinito con grande cura, comfort di prima classe grazie ai sedili Advanced Comfort e alle sospensioni progressive con smorzatori idraulici, connettività al top con servizi web e gestione dell’auto da remoto, rappresentano il centro della proposta a bordo di nuova Citroën C5. Non resta che attendere qualche mese per vederla nella sua veste definitiva.