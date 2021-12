V12 Vantage, l'ultima vera Aston prende forma. Primo teaser

Se Aston Martin oggi è viva e vegeta, lo deve solo ed esclusivamente a DBX: oltre il 50% delle vendite sono assorbite dal luxury SUV, al quale il personale può tranquillamente dedicare un monumento. Con DBX che si fa carico di fatturare, Aston può serenamente ancora concentrare parte della sua attenzione su prodotti per gli appassionati. Uno dei quali è l'imminente V12 Vantage, l'ultima GT col 12 cilindri, l'ultima non elettrificata. Dopo le foto spia dal Nurburgring, dopo un assaggio del latrato ancora puro del nuovo V12, ecco da Instagram la prima immagine ufficiale.



DALL'OSCURITÀ Ahimé, il teaser è intenzionalmente sfocato. Ma non al punto da impedire di riconoscere la caratteristica della griglia anteriore attraversata da una serie di lamelle orizzontali, assenti su V8 Vantage. Sembra anche che il paraurti otterrà nuovi condotti di aspirazione laterali e splitter su entrambi i lati. Il cofano è volutamente scuro, tuttavia il prototipo avvistato i mesi scorsi suggerisce che la tradizione delle prese d'aria per l'estrazione del calore non verrà abbandonata. Al posteriore, faranno invece capolino un diffusore dal design molto più radicale e un paio di terminali di scarico centrali.

Nuova Aston Martin V12 Vantage, le nostre foto spia dal 'Ring

LAST OF THE ASTONS Dal cockpit di guida, il fortunato proprietario dirigerà l'orchestra di un 12 cilindri turbo da 5,2 litri, lo stesso che adotta Aston Martin V12 Speedster. L'unità sarà depotenziata: da 700 cv, probabile un downgrade a quota 670 cv circa. Comunque un salto in avanti enorme rispetto alla V12 Vantage precedente, il cui 12 cilindri aspirato sviluppava ''solo'' 563 CV. Altri teaser spunteranno prima del reveal. Che è in programma a marzo 2022. Un appuntamento importante, ricordiamolo: sarà l'ultima Aston prima della nuova era elettrica.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/12/2021