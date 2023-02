Munro MK_1, svelato "Il miglior 4x4 elettrico del Mondo"

Il produttore lo definisce il più capace 4x4 elettrico sul mercato e non a caso lo presenta al Low Carbon Agriculture Show 2023: un evento dedicato ai professionisti del mondo agricolo. Parliamo di Munro MK_1, un fuoristrada duro e puro che sembra la reinterpretazione in chiave cyberpunk della classicissima Land Rover Defender. Non a caso viene dall'unica casa automobilistica scozzese, che anche solo per vicinanza con la patria della Land Rover ne ha probabilmente sentito più forte l'influsso. I numeri sono sorprendenti: angolo d'attacco di 84° - che vuol dire poter aggredire ostacoli quasi verticali rispetto al muso dell'auto - con 800 mm di profondità di guado e un'altezza da terra monstre di 480 mm.

Munro MK_1, 3/4 posteriore

LE SCHEDE TECNICHE Tre le versioni: Utility, Range e Performance, con batterie e motori differenti. La potenza va, secondo le versioni, da 300 a 380 CV e la coppia da 600 a 700 Nm, per una capacità di traino frenato che va da 2.500 e 3.500 kg. Da una versione all'altra non varia la velocità massima, che rimane di 129 km/h, ma la Munro MK_1 più potente abbassa lo 0-100 km/h da 7,6 a 4,9 secondi. Due i pacchi batterie possibili: da 61,2 kWh o da 82,4 kWh lordi, per autonomie da 204 a 306 km. Tempi di ricarica? Da 6,6 a 9,2 ore per un pieno da wallbox o colonnina a 6,6 kW di potenza: tempi che scendono fino a 36 minuti per una ricarica all'80% dalle prese in corrente continua a oltre 100 kW.

Munro MK_1, l'interno

ROBA TOSTA Fatta per durare a lungo e resistere agli impieghi più gravosi, la Munro MK_1 ha un telaio a longheroni e una massa di due tonnellate e mezza. La trasmissione con transfer case a due velocità prevede differenziali bloccabili e la trazione è affidata a gigantesche ruote con cerchi da 18 pollici. Misure non comunicate, ma i prezzi - nel Regno Unito - vanno dall'equivalente di 67.560 euro per la versione Utility a 81.074 euro per la versione Range, fino ai 94.587 euro della versione Performance. Le consegne in UK inizieranno entro il 2023, ma non ci sono notizie circa il loro arrivo in Italia.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/02/2023