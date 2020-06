SPECIAL EDITION La presentazione della IX edizione del Campionato monomarca Mini Challenge è anche l’occasione ideale per svelare Mini John Cooper Works Challenge Edition, versione speciale a tiratura limitata della grintosa hot hatch made in UK. Prodotta in soli 35 esemplari, Mini JCW Challenge Edition (la base è la Mini 3p John Cooper Works, col suo 2 litri turbo da 231 cv) incarma al meglio l’indole racing del marchio di Oxford e si distingue dal resto della gamma grazie ad alcuni dettagli stilistici, che richiamano i trionfi del brand inglese nel Motorsport.

TRATTI DISTINTIVI Il frontale di nuova Mini JCW Challenge Edition è caratterizzato da faretti addizionali a LED installati all’interno della griglia anteriore dal profilo cromato. Le cromature proseguono inoltre sulle stripes del cofano con un’inedita trama a scacchiera e incorniciano il badge John Cooper Works in prossimità dei passaruota anteriori. Da quest’ultimo si dipana un sottile filamento bianco che si allunga verso il posteriore e termina nel logo celebrativo Challenge Edition. Sulla portiera troviamo invece il numero della serie, dall’1 al 37 (i numeri 13 e 17 sono esclusi). Sul finestrino posteriore è collocato poi il nome del proprietario dell’auto, proprio come sulle vetture del campionato Challenge.

ROSSO PICCANTE Mini JCW Challenge Edition è disponibile in colorazione Chili Red pastello, una tinta brillante che si sposa con il bianco delle calotte dei retrovisori e del tettuccio. Quest’ultimo riporta inoltre l’emblema Challenge Edition con decorazione fatta di allori, che richiama il logo Mini Classic. All’interno, la nuova Mini dispone un battitacco dedicato che riprende la trama a scacchi delle stripes del cofano. Come all'esterno, anche sulla plancia è riportato la numerazione della vettura. Mini John Cooper Works Challenge Edition è offerta a un prezzo di 43.900 euro, con vantaggio cliente sul prezzo finale di 4.390 euro.