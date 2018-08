Autore:

Marco Rocca

SPECIAL OPERATIONS La divisione MSO, che per chi non lo sapesse sta per McLaren Special Operations ha messo le mani sulla McLaren 600LT. Il risultato? La variante più estrema della coupé ad prestazioni inglese.

CHE SOUND Il lavoro dei preparatori si è concentrato sulla realizzazione di un abitino niente male in preziosissima fibra di carbonio. La cura certosina di alleggerimento che ha coinvolto tanti piccoli dettagli. Il più bello, secondo me, è la presa d'aria sul tetto in stile F1 del passato. Non solo un vezzo estetico ma soprattuto funzionale visto che esalta l'esperienza di guida generando un sound d'aspirazione ancora più coinvolgente. Sto già immangiando il suono nella mia testa!

BATMOBILE Se cattiva deve essere che lo sia fino in fondo. E allora la McLaren 600LT si è tinta di nero, batmobile maniera. La nuova vernice massa a punto si chiama Stealth Gray ma a differenza del'auto del superoe DC Comincs non permette l'invisibilità ai radar. Scherzi a parte, completano il quadro anche cerchi in lega a 10 razze in nero lucido completano.

SEDILI DA URLO Tanta ricercatezza nello stile coinvolge anche gli interni. Non so se avete notato quel capolavoro sotto forma di sedili. Un mix tra carbonio e pelle da far venire le extrasistole (anche se ci avrei visto meglio l'Alcantara). Per non parlare della pedaliera sulla quale è incisa la scritta 600LT. Ma la McLaren 600LT by MSO sa essere anche gentile con le orecchie degli occupanti sfoggiando uno stereo Bowers & Wilkins da 12 altoparlanti.

STESSA POTENZA Peccato solo che cotanta ricercatezza stilistica non sia stata accompagnata da un incremento della potenza. I cavalli rimangono 600 come sul modello liscio, le prestazioni pure: 0-100 in meno di 3 secondi per una punta massima di poco meno 330 orari che comunque bruscolini non sono.

DOVE LA VEDIAMO? La McLaren 600LT by MSO farà il debutto in società alla patinatissima rassegna d'eleganza californiana di Pebble Beach il 24 agosto. Di prezzi, per ora, non s'è fatto cenno.