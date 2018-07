Autore:

Marco Congiu

ULTIMATE SERIES McLaren Speedtail. È questo il nome dell'erede della straordinaria McLaren F1, la supercar di inizio anni '90 capace di stabilire primati mondiali di velocità massima impensabili per l'epoca. La nuova McLaren Speedtail si posizionerà al di sopra della McLaren P1 e della nuovissima McLaren Senna, e sarà capace di prestazioni decisamente superiori, come commentano da Woking.

TUTTO ESAURITO La McLaren Speedtail è accreditata di una velocità massima di 391 km/h, superiore alla F1, alla P1 e alla Senna. Ne verranno prodotte in tutto 106, già sold out prima dell'annuncio ufficiale del progetto risalente a novembre 2016. La nuova Speedtail verrà svelata prima ai 106 fortunati clienti in una serie di eventi privati, dopodiché verrà presentata anche al grande pubblico entro la fine del 2018.

DISEGNATA DAL VENTO La McLaren Speedtail 2018 è stata letteralmente disegnata dal vento. Ovviamente, data l'esclusività della supercar, le personalizzazioni offerte dal reparto MSO, McLaren special Operation, la divisione delle customizzazioni dell'azienda di Woking, sono davvero infinite. La Speedtail avrà al suo interno 3 sedili in configurazione simile a quella della gloriosa F1 GTR, con il volante patrimonio unico dell'occupante centrale. Oltre a ciò, questa nuova McLaren sarà la supercar più lussuosa mai prodotta a Woking, vera rivale della Bugatti Chiron.