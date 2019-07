Autore:

Giulia Fermani

IL V8 IN ITALIA La commercializzazione in Italia della gamma a 8 cilindri è iniziata: arrivano anche sul nostro mercato i Suv Levante Trofeo e Levante GTS con motore V8 Twin Turbo da 3,8 litri. La superpotenza è servita. Il listino parte da 139.600 euro per la versione GTS.

LAUNCH EDITION Già vista sulla passerella del Salone di Ginevra 2019, la variante Launch Edition della Maserati Levante Trofeo è prodotta in serie a tiratura limitata 100 unità (50 per l'Europa). Disponibile in tre colori, Blu Emozione Matte, Giallo Modenese e Rosso Magma, gli interni inaugurano il nuovo rivestimento interno in fibra di carbonio opaco. Il V8 Twin Turbo di matrice Ferrari, da 3,8 litri di cilindrata e 550 cv di potenza fa segnare sulla scheda tecnica della Launch Edition 292 km/h di velocità massima e 4,2 secondi sulla distanza dello 0-100 km/h.

TROFEO Maserati Levante Trofeo raggiunge una velocità massima di 300 km/h grazie ai 580 CV dello stesso V8 Twin Turbo a benzina delle altre due. All’esterno saltano all'occhio le nuove prese d’aria sul cofano in alluminio, i cerchi da 21 pollici, lo splitter anteriore in fibra di carbonio, le lamine verticali della calandra, le minigonne e lo spoiler posteriore.

GTS La prova vivente (si fa per dire) che anche un Suv Gran Turismo può essere prestazionale: la Maserati Levante GTS può contare su 530 CV che le permettono di coprire lo 100 km/h in 4.3 secondi e raggiungere una velocità massima di 291 km/h.

PREZZI Si parte da 139.600 Euro per la versione GTS, 160.100 Euro per la versione Trofeo e 181.000 Euro per la Trofeo Launch Edition.