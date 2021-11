Serie limitata

Quattro generazioni, tre milioni di esemplari venduti, un modello che da anni stazione costantemente sul podio delle auto più vendute in Italia, leader assoluta del segmento B, quello delle utilitarie. Lancia Ypsilon non si accontenta, e si presenta in edizione speciale, a tiratura rigorosamente limitata, ma da acquistare solo online.

Lancia Ypsilon Unyca: edizione limitata per la piccola citycar

UNYCA IN TUTTO Un’auto con un nome del genere non può certo essere disponibile in mille salse e allestimenti: un solo colore, nero vulcano metallizzato, impreziosito da dettagli cromati su calandra, griglia inferiore e maniglie. Una anche la motorizzazione, il 1.0 tre cilindri mild hybrid da 70 CV e 92 Nm di coppia abbinato a un impianto da 12V, che assiste il motore nelle partenze e in fase di accelerazione (se volete sapere come va, qui trovate la nostra prova su strada).

VEDI ANCHE

Lancia Ypsilon Unyca: visuale di 3/4 posteriore

TECNOLOGYCA Decisamente ricca la dotazione di bordo, che strizza l’occhio a un pubblico giovane e iperconnesso: lo schermo touchscreen da 7” offre la radio DAB, la connessione Bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto. Grazie alla collaborazione con Spotify, inoltre, nelle prossime settimane verrà stilata una playlist - accessibile a tutti - dedicata proprio all’auto.

Lancia Ypsilon Unyca: gli interni

QUANTO COSTA Lancia Ypsilon Unyca costa 12.500 euro, può essere acquistata online dallo store Lancia con un anticipo di 500 euro. Scegliendo il finanziamento di FCA Bank, l’auto può essere acquistata con una rata da 139 euro al mese. La consegna avviene in concessionaria; l’ordine può essere annullato in qualsiasi momento, oppure si può decidere di restituire l’auto entro due settimane dalla consegna.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 15/11/2021