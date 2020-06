IN DIRETTA CON DILETTA Per due auto tanto insolite, un format altrettanto originale. L'elettrico è un pianeta ancora tutto da esplorare, e così il debutto di nuove Kia e-Niro e Kia e-Soul, varianti a batterie dei rispettivi Suv crossover taglia compact, si svolge in forma digitale, interattiva e soprattutto in deliziosa chiave social. Appuntamento anche stasera (ore 19) sul profilo Facebook di Kia Motors Italia o sul sito internet kia.com: vi aspetta Diletta Leotta in veste di presentatrice di uno show, ''It's Time To Be Electric'', che unisce l'utile al dilettevole e attraverso il quale sciogliere ogni dubbio sull'elettrico secondo Kia, e non solo.

ELECTRIC CHALLENGE Dopo la puntata andata in onda lunedì 8 giugno, concentrata sulle configurazioni full electric di Kia Niro e Soul, martedì 8 giugno ''It's Time To Be Electric'' sposta il focus sull'elettrificazione in senso ampio e tratta il tema plug-in hybrid e full hybrid, filosofie di cui il portabandiera Kia è proprio il crossover Niro. Il live streaming si struttura come un quiz televisivo: Diletta Leotta fa gli onori di casa, mentre Andrea Galeazzi, esperto di tecnologia, e Vicky Piria, pilota professionista, ingaggiano una sfida rispondendo alle domande inviate dal pubblico. E conclusa la diretta, si va avanti...

FORMULA MAGICA Tutti coloro che si registreranno avranno la possibilità, a partire da mercoledì 10 giugno, di prenotare dei veri e propri appuntamenti in stanze virtuali con gli “Angel” di Kia per approfondire tutti i temi legati alla gamma elettrificata del brand coreano. Non è finita, perché dal 15 giugno in avanti il programma It’s Time To Be Electric metterà a disposizione le vetture per i test su strada: appuntamento in concessionaria, oppure anche consegna diretta a domicilio. Listino prezzi? Grazie agli incentivi Kia e all’ecobonus Kia e-Niro a partire da 29.850 euro, Kia e-Soul da 29.350 euro. E con Scelta Kia Nevermind, rate da 229 euro al mese tutto incluso.