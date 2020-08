QUASI A NUDO L’arrivo della versione rinnovata della XF Sportbrake dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno, come dimostrano le foto spia scattate in Germania nei giorni scorsi, che ritraggono un prototipo con poche camuffature, concentrate principalmente nei punti maggiormente interessati dal facelift.

PIÙ SPORTIVA Le modifiche della station wagon dovrebbero richiamare quelle già viste sulla berlina XE, volte a sottolineare il carattere sportivo della vettura, a cominciare dalle prese d’aria nel paraurti anteriore, evidenziate da un profilo cromato, che viene ripreso anche in quello posteriore, di nuovo disegno, attorno all’estrattore, ai cui lati spiccano anche inediti sfoghi per l’aria. Per quanto riguarda i fari, prevedibile l’introduzione anche su questo modello degli indicatori di direzione dinamici con funzione Auto High Beam Assist già visti sulla XE.

PIÙ TECNOLOGICA Le novità più “succose”, però, dovrebbero concentrarsi all’interno dell’abitacolo, in particolare per l’uso di nuovi materiali volti ad aumentare la qualità percepita, e una pletora di novità tecnologiche, a cominciare dallo schermo centrale del sistema di infotainment Touch Pro Duo che si occuperà anche di controllare l’impianto di climatizzazione. Ancora, debutterà un nuovo head-up display a colori, la ricarica wireless per gli smartphone, e il volante ripreso dalla i-Pace.

PIÙ PULITA Per quanto riguarda i motori, anche la station monterà i propulsori a gasolio più puliti ed efficienti della berlina XE, già in regola con le nuove normative per le emissioni del 2021. Improbabile l’arrivo di versioni ibride (anche mild), vista la non proprio giovane età del progetto iniziale. Difficile che vedremo il ritorno della versione sportiva S con i motori V6, già spariti dalla gamma XE.

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA La nuova, e più tecnologica Jaguar XF Sportbrake dovrebbe arrivare nelle concessionarie entro la fine dell’anno, con prezzi allineati a quelli del listino attuale, che attacca a 47.710 euro. Le varie BMW Serie 5, Mercedes Classe E e Audi A6 sono avvisate.