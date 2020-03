È ORA DI RIFARSI IL TRUCCO La Jaguar F-Pace è il modello più popolare della Casa inglese e l'attuale generazione ha fatto il suo debutto nel 2016. Ora, dopo quattro anni, è tempo di passare da… trucco e parrucco per darsi una rinfrescata al look, ma anche sottopelle. Ecco, quindi, pizzicati sulla neve del nord Europa i prototipi di entrambe le varianti, la F-Pace standard e la F-Pace più sportiva, quella SVR con sotto il cofano il V8 supercharged da oltre 500 CV di potenza. Quest’ultima è facilmente riconoscibile grazie allo scarico a quattro tubi, alle pinze dei freni rosse e alle prese d'aria nei parafanghi anteriori.

COME CAMBIA IL LOOK L’aggiornamento stilistico coinvolge l’avantreno con una nuova fascia paraurti, ma anche la coda sarà rinnovata con un nuovo design, soprattutto nella zona inferiore, che ospiterà i tubi di scarico ovali a vista dei modelli standard. Infatti, per quanto riguarda la carrozzeria, sembra che la maggior parte dei cambiamenti avverrà sotto la linea di cintura. Praticamente data per certa anche l’evoluzione dell’abitacolo della nuova F-Pace. Potrebbe comparire qualcosa sulla falsariga della nuova F-Type, incluso l’inedito sistema di infotainment di Jaguar Land Rover (JLR) che è dotato di numerose funzioni in più rispetto a quello che equipaggia attualmente il SUV inglese.

MOTORI A 4, 6 E 8 CILINDRI SOVRALIMENTATI Lato tecnico, i propulsori sono spesso un punto di domanda quando si tratta di aggiornamenti importanti, anche se la nuova F-Pace dovrebbe continuare ad ospitare sotto il cofano il suo motore turbo da 2,0 litri. Tuttavia, rumors dal Regno Unito fanno sapere che non è così azzardata l’ipotesi di vedere anche il sei cilindri in linea sovralimentato di 3,0 litri, già nella gamma JLR. In pratica, si tratta della stessa unità che vedremo fra poco a bordo del nuovo Land Rover Defender, che eroga 395 cavalli nella sua configurazione mild-hybrid. Questa motorizzazione rappresenterebbe la giusta via di mezzo tra il quattro cilindri entry level e il potente V8 supercharged da 5.0 litri della pepatissima SVR.

ARRIVA A FINE 2020 In ogni caso, non dovremo attendere molto per vedere su strada la versione definitiva della F-Pace, infatti il modello aggiornato potrebbe esordire già entro la fine di quest’anno e presentarsi ai nastri di partenza per i primi del 2021 insieme alla nuova sportiva F-Type e alla berlina di lusso XJ completamente nuova e, forse, con motore elettrico.