Isotta Fraschini: il grande ritorno con una hypercar per il WEC

Isotta Fraschini, glorioso marchio milanese, torna sulla scena internazionale lanciandosi nelle competizioni motoristiche al più alto livello. L'obiettivo dichiarato è correre nel mondiale Endurance 2023 a partire dalla 6 Ore di Spa Francorchamps, compresa la celebre 24 Ore di Le Mans (qui gli highlights dell'edizione 2022). Dalla nuova Hypercar firmata Isotta dovrebbero nascere vetture clienti per la pista e versioni stradali. La presentazione ufficiale dell’auto si terrà a Milano a fine febbraio 2023.

Stemma e logo Isotta Fraschini

HYPERCAR DA PISTA E STRADALE Più di 1000 CV, meno di 1000 kg. La Hypercar a trazione integrale Isotta Fraschini condensa il massimo dell’eccellenza meccanica con un telaio e un motore di altissimo livello. Le Isotta Fraschini Hypercar saranno costruite a Padova presso la Michelotto Engineering S.p.A. Un’azienda rinomata che da mezzo secolo sviluppa, progetta, costruisce e mette in pista automobili da corsa in grado di collezionare palmarès di tutto rispetto: 10 vittorie alla 24 ore di Le Mans e oltre 1.300 vittorie in singole gare. Un secolo fa le Isotta Fraschini erano le vetture più ammirate nel mondo, le più potenti, le meglio rifinite e anche le più costose. Modelli in grado di fare invidia ai lussuosi marchi britannici Rolls-Royce e Bentley. Al volante dei bolidi milanesi si susseguirono piloti destinati a segnare un’epoca: Alfieri Maserati ed Enzo Ferrari, ma anche figure storiche come il Re d’Italia, Papa Pio XI, Benito Mussolini e Gabriele D’Annunzio. La ostentava Rodolfo Valentino e la portò alla gloria sugli schermi l’immortale Gloria Swanson.

SI PUNTA IN ALTO L’edizione 2023 della 24 Ore di Le Mans sarà quella del centenario e ci sarananno contendenti agguerritissime che punteranno alla vittoria: Acura, Alpine, BMW, Cadillac, Ferrari, Glickenhaus, Porsche, Toyota, Peugeot. L’obiettivo a medio termine della rinata Isotta Fraschini è comunque quello di dare vita a vetture Hypercar stradali a 2 posti e modelli GTO - Gran Turismo Omologate - molto prestazionali per un uso stradale, ma anche agonistico.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 21/10/2022