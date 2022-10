Petit Le Mans, Gara: vittoria e titolo per l'Acura del Michael Shank Racing

ACURA PERFETTA La stagione dell'IMSA Weathertech Sportscar Championship si è chiusa come da tradizione sul circuito di Road Atlanta con la celebre 'Petit Le Mans'. Giunta alla sua 25° edizione, la corsa di dieci ore sui saliscendi della Georgia ha incoronato in Oliver Jarvis e Tom Blomqvist i campioni della stagione 2022. I due, affiancati nelle gare lunghe dal sempreverde Helio Castroneves, hanno dominato le qualifiche ed in gara sono ri-emersi sul finale dopo che le Cadillac sembravano spadroneggiare ma hanno finito col danneggiarsi a vincenda. Le due vetture del team Ganassi, infatti, si sono messe KO da sole nell'ora finale spalancando la strada alla Dallara dell'Action Express, superata poi dai rivali di Shank con un ultimo pit stop più veloce. In classe LMP2 il successo è andato al team Tower che ha visto Louis Deletraz - a tempo pieno con Prema nell'europeo e nel WEC - affiancare John Farano e Rui de Andrade. La vittoria di questi ultimi è valsa il titolo strappato così al duo Montoya, padre e figlio, ed Henrik Hedman. In LMP3 bella prova di Andretti (che si dice stia lavorando a qualcosa in ambito LMDh per il futuro, ndr) che coglie il successo con Jared Andretti, Gabby Chaves e Josh Burdon.

ACURA E LEXUS IN GT Successo pieno per il marchio della Honda che festeggia la vittoria anche in classe GT. Al primo anno in cui corrono solamente vetture GT3 in entrambe le classi GT, le vetture della classe 'Daytona' si sono messe davanti agli ufficiali schierati con le medesime specifiche ma in classe Pro. Questo anche a causa della penalizzazione che ha visto la Ferrari 488 del Risi Competizioni privata del suo successo di classe Pro per infrazione nei tempi di guida. La vettura ufficiale cede così la vittoria alla Lexus di Jack Hawksworth, Ben Barnicoat e Kyle Kirkwood, sul traguardo davanti alla BMW di Rahal e alla Porsche Pfaff con Mathieu Jaminet e Matt Cambpell a cui bastava partire per essere matematicamente campioni della classe GTD Pro. In GTD l'Acura NSX ha preceduto la McLaren dell'Inception e la M4 del team Turner. Ci ha provato l'italiana Cetilar racing, all'ultimo appuntamento della serie endurance nord-americana, ma la 488 italiana non è mai riuscita ad emergere.

Petit Le Mans, Gara (top five di classe)

Pos. Classe Equipaggio Auto/Team Gap 1 DPi Jarvis/Blomqvist/Castroneves Oreca/Acura Team Shank 423 giri 2 DPi Pla/Derani/Conway Dallara/Cadillac Team Action Express 4.369 3 DPi Rockenfeller/Kobayashi/Johnson Dallara/Cadillac Team Action Express 1 giro 4 DPi Van Der Zande/Bourdais/Dixon Dallara/Cadillac Team Ganassi 4 giri 5 LMP2 Farano/Deletraz/De Andrade Oreca/Gibson Team Tower 5 giri 6 LMP2 Hedman/Montoya/Montoya Oreca/Gibson Team DragonSpeed 5 giri 7 LMP2 Thomas/Pierson/Nunez Oreca/Gibson Team PR1/Mathiasen 5 giri 8 DPi Bamber/Lynn/Hunter-Reay Dallara/Cadillac Team Ganassi 5 giri 10 LMP2 Andersen/Fjordbach/Scherer Oreca/Gibson Team High Class 9 giri 11 LMP3 Andretti/Chaves/Burdon Ligier/Nissan Team Andretti 22 giri 12 LMP3 Balogh/Grist/Siegel Ligier/Nissan Team JR III Racing 22 giri 13 LMP3 Barbosa/Jakobsen/Pino Ligier/Nissan Team Sean Creech 22 giri 14 LMP3 Robinson/Fraga/Van Berlo Ligier/Nissan Team Riley 23 giri 15 LMP3 Bennett/Braun/Kurtz Ligier/Nissan Team CORE 24 giri 18 GTD Simpson/Bechtolsheimer/Farnbacher Acura NSX Team Gradient 36 giri 19 GTD Iribe/Pepper/Priaulx McLaren 720S Team Inception 36 giri 20 GTD Foley/Auberlen/Dinan BMW M4 Team Turner 37 giri 21 GTD Hardwick/Robichon/Heylen Porsche 911 GT3-R Team Wright 37 giri 22 GTD Sellers/Snow/Johansson BMW M4 team Paul Miller 37 giri 23 GTD Pro Hawksworth/Barnicoat/Kirkwood Lexus RCF Team Vasser/Sullivan 37 giri 24 GTD Pro De Philippi/Edwards/Krohn BMW M4 Team Rahal/Lettermann 37 giri 25 GTD Pro Campbell/Jaminet/Nasr Porsche 911 GTE-R Team Pfaff 37 giri 26 GTD Pro Gunn/Riberas/Gamble Aston Martin Vantage Team HRT 37 giri 27 GTD Pro Garcia/Taylor/Catsburg Corvette C8R Team Pratt&Miller 37 giri 38 LMP2 Merrimann/Dalziel/Rasmussen Oreca/Gibson Team Era 174 giri

Pubblicato da Marco Borgo, 02/10/2022