PICCOLE BOMBE Ve le avevamo già illustrate nel dettaglio, le nuove Audi S3 Sportback e Sedan, versioni sportive della nuova compatta di Ingolstadt. Sotto al cofano hanno un motore 2.0 TFSI da 310 CV e 400 Nm di coppia, che consente di scattare da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi. Il cambio è il doppia frizione S tronic a 7 rapporti, la trazione è integrale quattro e l’assetto sportivo è di serie: così come l’Audi Virtual Cockpit plus, la navigazione MMI plus, i servizi Audi connect e una ricca dotazione di aiuti alla guida. A richiesta, sono disponibili ammortizzatori regolabili. Quello che ancora non sapevamo erano i prezzi, che oggi, all'apertura degli ordini, sono stati finalmente comunicati.

I PREZZI DELLE AUDI S3 SPORTBACK E SEDAN 2020

Il listino attacca con i 49.900 euro dell'Audi S3 Sportback 2020, ossia la compatta a cinque porte, che diventano 54.700 euro nel caso dell'allestimeto Sport Attitude. La gamma Audi S3 Sedan 2020, ossia la tre volumi a quattro porte, vede il listino partire da 51.200 euro, per arrivare a 56.000 euro netti nel caso della versione Sport Attitude (sempre al netto di eventuali dotazioni opzionali, si intende).

L'EDIZONE SPECIALE DI LANCIO

In concessionaria a settembre, le nuove S3 sono proposte in otto diversi colori. Al lancio è disponibile l'esclusivo pacchetto Edition One, previsto solo in abbinamento ai colori Giallo Pitone per la Sportback e Rosso Tango per la Sedan. Questo pacchetto comprende pack esterno nero lucido con loghi Audi neri, scarichi dalla finitura total black, decal con i quattro anelli alla base delle portiere posteriori e cerchi in lega da 19 pollici. Sulla Sportback troviamo poi rivestimenti in pelle Nappa per i sedili sportivi, mentre la Sedan ha calotte dei retrovisori e spoiler posteriore in carbonio.