SUV IBRIDO A LA 2019 Al Salone di Los Angeles 2019 debutta il SUV plug-in ibrido Hyundai Vision T Concept. La fiancata muscolosa e spigolosa, con due grosse nervature che convergono verso il guidatore, le conferiscono un aspetto decisamente aggressivo.

FOCUS SULL'ESTETICA Settimo concept uscito dalla fucina creativa dello Hyundai Design Center, Hyundai Vision T ha debuttato sul palco di Los Angeles per mettere in scena la nuova direzione intrapresa dal design dei SUV coreani. Il focus centrale è sull'estetica, che sposa la filosofia stilistica della Casa coreana Sensous Sportiness. Ancora ignote invece le informazioni sulle specifiche tecniche del powertrian ibrido plug-in.

CALANDRA FUNZIONALE L’enorme calandra frontale ha una trama tridimensionale che non ha una mera funziona esterica. Quando l'auto è ferma, infatti, la griglia è chiusa, ma una volta in movimento, ogni cella del design della griglia continua a muoversi a seconda della velocità di marcia, variando dinamicamente l’aerodinamica e ottimizzando il consumo di carburante.

LINEE TESE E SPORTIVE Contrariamente a quanto si osserva nella maggioranza dei SUV compatti, il prototipo di Hyundai utilizza angoli e bordi geometrici nitidi, come dimostra la forma quadrata dei parafanghi. Contribuiscono a ottenere linee tese e dinamiche l'accoppiata del lungo cofano e del profilo del tetto quasi da sportiva, un ampio spoiler posteriore, un passo lungo e sporgenze corte. Il design del finestrino laterale è pulito, con un'apertura senza cornice, i cerchi oversize sono infine in lega di cromo satinato con pinze dei freni arancione scuro che contrastano con la finitura verde opaco della carrozzeria.

MOTORE, RICARICA Dunque non sono state rilasciate dichiarazioni sul powertrain che muoverà la concept Vision T: sappiamo solo che si tratterà di un ibrido plug-in. Qualcosa in più si può dire sulla ricarica, che avviene attraverso una porta alloggiata sul pannello posteriore lato passeggero, nascosta da una copertura scorrevole. Che l'auto si stia effettivamente caricando si capisce dalla dicitura "Blue Drive" illuminata, mentre un indicatore circolare esterno ne misurerà il livello raggiunto. Una volta ottenuta la carica completa, anche il cerchio risulterà completo. Vision T si trasformerà da concept ad auto di serie. Quando e come, non si sa.