Tagli ai listini, tocca a Kona Electric. Da ecobonus anche la "long range"

Entra l'allestimento Exclusive e la soglia prezzi scende a 38.300 euro per la versione da 48,6 kWh e a 41.300 euro per la 64,8 kWh

Dei nuovi incentivi auto 2024 si avranno notizie, a quanto pare, solo dopo Pasqua. Nel frattempo, ai Costruttori conviene farsi trovare pronti, specie ai Costruttori (anche) di auto elettriche. A sforbiciare i prezzi in modo da rientrare entro la soglia massima per l'ecobonus è ora Hyundai, che rimodula la gamma Kona Electric seconda generazione (quella in vendita dalla seconda parte del 2023) e soprattutto accompagna al debutto un nuovo allestimento ''base''. Grazie al quale, agli incentivi 2024 accederanno tanto Kona ''standard range'', quanto Kona ''long range'' con batterie di maggiore capacità.

Kona Electric, giungono buone notizie

MICRO UPGRADE L’aggiornamento di marzo 2024 include innanzitutto nuove batterie: quella di ingresso, ora da 48,6 kWh (+0,2 kWh) vede un aumento dell’autonomia a 380 km (WLTP) ed è abbinata a un motore elettrico da 135 CV, mentre la batteria più capiente passa invece a 64,8 kWh (-0,6 kWh) ed è abbinata a un powertrain da 204 CV, capace di garantire percorrenze di 510 km (WLTP). In entrambi i casi, la coppia massima è di 255 Nm e i tempi di ricarica si riducono a 39 minuti per passare dal 10 all’80% presso punti di ricarica rapidi in corrente continua (CC).

Nuovo allestimento entry level (Exclusive)

KONA ELECTRIC EXCLUSIVE Il nuovo allestimento di ingresso si chiama Exclusive e propone una dotazione già piuttosto completa. Di serie il doppio schermo panoramico con Cluster Supervision da 12,3 pollici e infotainment touchscreen con navigatore, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, retrocamera, servizi Hyundai Live e aggiornamenti software over-the-air (OTA). Presenti anche il caricatore wireless per smartphone, quattro prese USB-C, clima automatico, smart-key, predisposizione Vehicle-to-Load (V2L) esterna, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, vetri posteriori oscurati e sedili rivestiti in tessuto e pelle. I cerchi in lega sono da 17’’ con batteria da 48,6 kWh e da 19’’ con la batteria da 64,8 kWh. L’allestimento Exclusive è inoltre dotato di i-Pedal e pre-condizionamento della batteria, per garantire ottime doti di ricarica ed efficienza anche in inverno, infine fari e firma luminosa a LED. Completa è anche la dotazione di sicurezza: di serie sistema di mantenimento al centro della corsia (LFA), Highway Driving Assist (HDA), assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni, cicli e junction turning protection (FCA 1.5), rilevamento della stanchezza del conducente (DAW), riconoscimento attivo dei limiti di velocità (ISLA), Smart Cruise Control Adattivo con funzione Stop & Go (SCC).

IL TAGLIAPREZZI L’allestimento Exclusive è disponibile da 38.300 euro con batteria da 48,6 kWh e da 41.300 euro con batteria da 64,8 kWh. La precedente soglia di ingresso a Kona EV era di 42.000 euro. Secondo lo schema incentivi 2024 in attesa di entrata in vigore, programma che alle EV assegna fino a 13.750 euro di contributi statali, nuova Kona EV 48,6 kWh Exclusive costerebbe (con incentivo pieno) 24.550 euro, mentre Kona EV 64,8 kWh Exclusive con EcoPack risulterà accessibile a un prezzo di 27.700 euro, che sarà possibile ridurre ulteriormente grazie – ad esempio – ai contributi Hyundai in caso di finanziamento.

Kona EV N Line, gli interni

KONA ELECTRIC N LINE Al vertice del nuovo listino si posiziona Kona N Line, al debutto nel mercato italiano, allestimento che porta la sportività ispirata al motorsport per la prima volta su un modello Hyundai 100% elettrico. Kona Electric N Line si distingue per i paraurti dedicati sia all'anteriore che al posteriore, per le minigonne laterali e gli esclusivi cerchi da 19 pollici. All'interno, sedili sportivi con logo N Line, cuciture rosse a contrasto, dettagli rossi anche sul volante e sul cruscotto. La dotazione tecnologica amplia il pacchetto Hyundai Smart Senses con Blind Spot Collision Avoidance Assist (BCA), Rear Cross Traffic Collision Avoidance (RCCA), Blind Spot Collision Warning (BCW) e Safe Exit Warning (SEW). Nuova Kona Electric N Line è infine dotata di firma luminosa Pixelated Seamless Horizon Lamp all’anteriore, funzione Vehicle-to-Load (V2L) interna all’abitacolo, Digital Key 2 Touch, volante e sedili anteriori riscaldati. Prezzi a partire da 45.500 euro, solo in abbinamento alla batteria da 64,8 kWh.

