Agosto, Ioniq 5 mia non ti conosco: tempo di facelift per l’EV coreana

Mentre gli appassionati di auto ad alte prestazioni, adrenalina e velocità aspettano con ansia la Hyundai Ioniq 5 N, presentata qualche settimana fa al Goodwood Festival of Speed, l’elettrica coreana compie ormai due anni e mezzo di vita: tempo di un bel ritocchino! E quindi, senza indugio, eccola “pizzicata” dai nostri mai domi fotografi per le vie della Germania, ancora coperta da un numero importante di grosse camuffature.

Hyundai Ioniq 5 2024, visuale frontale

COSA CAMBIA E in effetti i rivestimenti, il nastro adesivo e i pannelli rigidi che ricoprono l’auto sono talmente tanti che è difficile capire cosa cambi davvero con il facelift: nel frontale, sotto le retine, si intravedono i gruppi ottici anteriore, che sembrano rimasti gli stessi, e lo stesso vale per quelli posteriori. Cambiano invece i paraurti, sia davanti che dietro, e lo si capisce dalla diversa posizione dei sensori di parcheggio - scoperti - e dalla forma del finto diffusore al posteriore, meno aggressivo nel look. Sulla coda, alla base del portellone, si intravede un cenno di spoiler, assente nel modello attualmente in gamma (qui la nostra prova su strada). Le portiere sembrano celare una serie di linee geometriche nelle fiancate che riprendono quelle che già conosciamo, così come le “tangenti” disegnate sui passaruota. Il tetto è privo di protezioni, il che ci fa pensare che quella parte non sarà oggetto di modifiche.

Hyundai Ioniq 5 2024, visuale laterale

MOTORI Al momento Hyundai Ioniq 5 è disponibile con tre motorizzazioni (170 CV, 228 CV e 325 CV con doppio motore e trazione integrale) e due tagli di batteria, da 58 kWh e 77,4 kWh, con autonomie che vanno da 384 a 507 km. Non ci aspettiamo grandi novità da questo punto di vista.

Hyundai Ioniq 5 2024, visuale di 3/4 posteriore

QUANDO ARRIVA Viste le condizioni in cui gira il muletto fotografato in questi giorni, l’attesa potrebbe non essere breve. Vero è anche che un restyling leggero - come quello che sembra coinvolgere Ioniq 5 - non richiede tempi molto lunghi di sviluppo. Dovessimo provare a scommettere, diremmo che la presentazione ufficiale sarà all’inizio dell’autunno, con la commercializzazione nei primissimi mesi del 2024. Staremo a vedere.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 31/08/2023