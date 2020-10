XXS Piccolo è bello, piccolissimo è speciale. Hyundai svela in anteprima la sua personalissima auto elettrica in miniatura: un video (vedi sotto) ne mostra le fasi della creazione. Lo stile della carrozzeria si ispira alla concept car ‘45’, modello presentato al Salone di Francoforte (IAA) 2019. I designer Hyundai hanno optato per un profilo tagliente ma fluido e per la colorazione Performance Blue con dettagli arancioni. Grazie a due motori elettrici a corrente continua, la baby-car raggiunge una velocità massima di...7 km/h. Per darle un tocco di brio, i tecnici Hyundai hanno installato un solo sedile in posizione centrale, proprio come sulle supersportive di razza.

ECOSOSTENIBILE Fedele alla vocazione green della concept car ‘45‘, Hyundai ha realizzato questo modello per bambini utilizzando solo materiali ecosostenibili come il legno. La baby full-electric non ha ancora un nome e una scheda tecnica ufficiale, ma le specifiche saranno presto rese pubbliche. Unica nel suo genere e con uno stile davvero originale, il gingillo elettrico coreano saprà offrire un’esclusiva esperienza di mobilità a zero emissioni anche ai più piccini. A centro pagina, la clip con le fasi di gestazione della micro-BEV.