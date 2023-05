Hurtan Grand Albaycin UAE Limited Edition: la spider che omaggia la cultura araba

L'azienda spagnola Hurtan Automóviles ha trasformato una Mazda MX-5 in una spider dal look arabeggiante. Le foto

La Spider che vedete nelle foto si chiama Hurtan Grand Albaycin ed è una due posti secca realizzata dall’azienda spagnola Hurtan Automóviles utilizzando come base una Mazda MX-5 (qui il render di MX-5 Shooting Brake). Nello specifico, il modello di questa gallery è la serie speciale UAE Limited Edition. Nel creare la UAE Limited Edition, i designer di Hurtan Automóviles si sono ispirati alla cultura araba. Ne sono un esempio i nastri di taracea sui rivestimenti interni delle portiere e la targhetta celebrativa incisa con calligrafia araba, fiancheggiata dal vessillo degli Emirati Arabi Uniti. L’obiettivo di Hurtan Automóviles è di costruire 30 esemplari del Grand Albaycin UAE Limited Edition.

Gli interni di Hurtan Grand Albaycin UAE Limited Edition

BASE MAZDA MX-5 L’esemplare della foto viene proposta con una carrozzeria blu metallizzata e monta su un set di cerchi argentati con raggi in stile retrò. La Grand Albaycin ha fatto il debutto sulla scena internazionale all'inizio del 2021. L’auto nasce sulla base meccanica di MX-5 ND (qui la MX-5 2023) e trae ispirazione dal design delle spider britanniche degli anni ‘60. Appariscenti i fari circolari e la griglia pronunciata con lamelle verticali cromate, a cui si aggiungono i parafanghi sinuosi e molto sagomati. Sotto il cofano c’è lo stesso motore della MX-5 ND da 1,5 litri da 132 CV. I clienti che cercano più brio possono optare per il quattro cilindri aspirato da 2,0 litri (sempre Mazda) da 180 CV. Al momento non si conoscono dettagli sui prezzi, ma sappiamo che la Grand Albaycin ''base'' parte da 59.000 euro.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 05/05/2023