SFIDA APERTA Dalla Cina, Human Horizons lancia il guanto di sfida a Tesla e al suo ammiraglio a guida alta Model X. HiPhi X, questo il nome del SUV elettrico di Shanghai, sbarcherà al prossimo Salone di Pechino, in programma dal 26 settembre al 5 ottobre 2020. Scopriamo come è fatto.

SUV 6 POSTI Già ad un primo sguardo HiPhi X ricorda alcune Tesla: un po' Model Y, un po' Model X, soprattutto per un sistema di apertura delle portiere posteriori del tutto simile alle caratteristiche Falcon Wings., con la differenza di un sistema a doppia porta incernierata su due assi e con le porte orizzontali ad apertura controvento. HiPhi X è lungo 5,20 metri, ha 6 posti singoli disposti su tre file e ben 9 portiere con apertura motorizzata a riconoscimento facciale.

HI-TECH HiPhi X è dotata di appendici aerodinamiche mobili, modificabili in funzione del vento, che le permettono di registrare un ottimo Cx, appena 0,28. Sotto ai fari anteriori, speciali pannelli forniscono informazioni direttamente ai pedoni, ma la tecnologia espressa all'esterno fa il paio con quella in abitacolo: al centro della plancia troviamo il grande display touch verticale, il cruscotto è interamente digitale, infine davanti al passeggero anteriore un altro schermo funge da supporto per la gestione di ogni file multimediale. Sistemi di assistenza alla guida? HiPhi X è accreditata di un grado di guida autonoma di livello 3.

MOTORI E PRESTAZIONI HiPhi X sarà disponibile in due configurazioni, una a trazione posteriore e una integrale, con potenza massima di 268 CV e accelerazione 0-100 km/h in 3,9 secondi. Autonomia che, nella versione RWD raggiungerà quota 643 km (ciclo NEDC).

DATA USCITA Human Horizons HiPhi X sarà in vendita - inizialmente solo in Cina - entro la fine del 2021, anche se da parte dell'azienda trapela la volontà di espandersi in altri mercati. Ancora nessuna informazione circa il prezzo: a parità (o quasi) di specifiche, la variabile determinante per competere coi mostri sacri Tesla.