ALTERNATIVA GREEN Con l’avvio ormai deciso della Fase 2, le alternative alla mobilità tradizionale non mancano (grazie anche ai bonus statali per biciclette e monopattini), in particolare se si parla di mezzi elettrici, e sono anzi destinate ad aumentare nei mesi a venire. Una di queste è rappresentata dai quadricicli pesanti, vetture compatte che non superano i 450 kg di peso e che possono essere guidati anche a 16 con con patente B1, con una velocità massima che non supera i 90 km/h.

SI PUÒ GUIDARE A 16 ANNI Da più di vent’anni, l’azienda di Jesi Green Vehicles si occupa di realizzare piccoli veicoli da trasporto elettrici, ed è specializzata nell’elettrificazione - completa - di auto usate. La sua ultima proposta è la Elettra SUV (acronomo di Solar Urban Vehicle), un quadriciclo pesante a emissioni zero di categoria L7e, capace di ospitare quattro persone, velocità massima di 85 km/h e con un’autonomia dichiarata di oltre 200 km, estendibile a 400 km.

SPECIFICHE TECNICHE Lunga poco meno di tre metri e mezzo, larga un metro e sessanta e altrettanto alta, la Elettra SUV ha una carrozzeria a cinque porte con quattro posti a sedere, telecamera posteriore, alzacristalli elettrici, servosterzo elettrico, portapacchi, freni a disco all’anteriore e a tamburo al posteriore. Il motore da 10 kW con trazione posteriore, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 7,2 kWh, permette di raggiungere la velocità massima di 85 km/h e garantisce un’autonomia di 220 km. Una apposita app permette di tenere sotto controllo il livello di carica della batteria della Elettra SUV, e di localizzarne la posizione.

OPTIONAL SOLARE Tra gli optional dell’Elettra SUV segnaliamo in particolare l’utile pannello fotovoltaico in silicio cristallino che può essere montato sul tetto, capace di ricaricare autonomamente la batteria fino al 20/30% dell’autonomia base, senza oltretutto dover utilizzare - e pagare - la corrente elettrica “alla spina”. Un extra davvero intelligente, e che non ci dispiacerebbe vedere più spesso anche sulle automobili.

PREZZO Il quadriciclo Elettra SUV è venduto al prezzo di 14.800 euro, con la possibilità di usufruire degli incentivi statali, che tagliano il listino di tremila euro. Per maggiori informazioni, potete consultare il sito ufficiale greenvehiclesitalia.com.