Auto elettrica

DALLA CINA CON FURORE Geometry, il brand completamente elettrico del colosso cinese Geely (qui l'accordo con Smart per un SUV elettrico), ha presentato il crossover EX3: un B-SUV full-electric dal prezzo davvero molto competitivo. Geometry EX3 può percorrere fino a 322 chilometri (NEDC), grazie a una batteria al litio da 37,23 kWh che si ricarica da 0 all’80% in meno di 30 minuti dalle colonnine fast in corrente continua (DC). L’auto inoltre può essere facilmente collegata a una normale presa domestica da 220V. EX3 è spinta da motore elettrico da 95 CV, che eroga fino a 180 Nm di coppia. Il tutto è abbinato a una frenata rigenerativa altamente efficiente.

Geometry EX3: frontale

SICUREZZA PRIMA DI TUTTO Le dotazioni di sicurezza di Geometry EX3 includono: doppi airbag, sensori e telecamere di retromarcia, sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici, ABS ed EBD. In aggiunta, EX3 monta di serie barre antiurto anteriori e posteriori in acciaio rinforzato ad alta resistenza. Gli accumulatori possono contare su un sistema di gestione della temperatura raffreddato a liquido che consente al veicolo di ricaricare in piena sicurezza dagli stalli ad alta potenza e di operare in modo efficiente in qualsiasi condizione climatica. La temperatura interna della batteria è mantenuta a 20°C, così da massimizzare le prestazioni e prolungare la durata della stessa.

INTERNI BICOLOR Geometry EX3 è lunga 4 metri è larga 1,76 metri e misura 157 centimetri in altezza. Il passo invece è di 2,48 metri. L’abitacolo può ospitare comodamente cinque persone, a cui si aggiungono i 500 litri di spazio utile nel bagagliaio, estendibili a 1.050 litri con i sedili posteriori reclinati. I rivestimenti interni combinano il nero e il blu con accenti fluorescenti dal forte impatto visivo. I materiali morbidi al tatto - simili alla pelle scamosciata - sono disposti un po’ ovunque, con i sedili dal design ergonomico che promettono un'esperienza di guida confortevole. L’infotainment conta su un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e un display centrale flottante da 8 pollici. EX3 è dotato del sistema G-Link di Geely che garantisce il mirroring dello smartphone, la navigazione Autonavi, la radio Ximalaya, e altre funzioni integrate.

Geometry EX3: interno

PREZZO STRACCIATO Nuova EX3 sarà presto disponibile presso i rivenditori Geometry di tutta la Cina. L’auto può essere ordinata tramite un'apposita applicazione, previo deposito di 300 yuan. Il crossover compatto Geometry EX3 è - senza ombra di dubbio - uno dei veicoli elettrici più convenienti presenti sul mercato cinese, con un prezzo stimato di 59.700 yuan (circa 7.900 euro): significativamente meno della Dacia Spring (qui la nostra prova su strada). Va detto che per il momento non è prevista una commercializzazione della EX3 al di fuori della Cina e non è affatto detto che adeguarla alle normative europee le permetterebbe di mantenere un prezzo di vendita così basso.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 27/09/2021