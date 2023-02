Skoda Kodiaq 2024, il SUV boemo mette la mimetica

A metà settembre dello scorso anno i nostri fotografi hanno pizzicato i primi muletti della seconda generazione di Skoda Kodiaq, il SUV della casa boema che ha debuttato nel 2017, e che è stato oggetto di un restyling di metà carriera nel 2021 (qui la nostra prova dell’ultima versione). Lo sviluppo procede, e gli ingegneri boemi hanno abbandonato la carrozzeria dell’attuale modello (usato per i test estivi) e cominciato a far circolare un muletto camuffato da cima a fondo, sorpreso a svolgere prove dinamiche sulle strade della Svezia settentrionale.

Skoda Kodiaq 2024: visuale di 3/4 anteriore

QUANTO CAMBIA? Pur coperto da tanti adesivi mimetici, il nuovo Kodiaq 2024 mostra linee molto simili all’attuale, in particolare nel frontale e nel taglio dei gruppi ottici anteriori, che riprendono il “family feeling” Skoda, così come la grande calandra centrale. La linea di cintura dei finestrini appare più bassa, a beneficio della luminosità in abitacolo e della visibilità. Cambia leggermente anche il taglio dei gruppi ottici posteriori, che in questo prototipo sembrano formare un visibile “scalino” con il portellone.

Skoda Kodiaq 2024: visuale laterale

METTE LA SPINA L’attuale generazione di Skoda Kodiaq è disponibile solo con motori benzina e diesel “puri”, privi di qualsivoglia forma di elettrificazione. La prossima generazione, realizzata sempre sulla versatile piattaforma MQB, potrà invece contare su powertrain mild hybrid 48V (MHEV) e ibridi plug-in (PHEV), entrambi già presenti nella gamma Skoda, su Octavia e Superb.

Skoda Kodiaq 2024: visuale di 3/4 posteriore

QUANDO ARRIVA Il nuovo Skoda Kodiaq 2024 potrebbe essere presentato già prima della fine dell’anno, con l’arrivo nelle concessionarie per i primi mesi del 2024. In versione a cinque e sette posti, ovviamente.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 20/02/2023