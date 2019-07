Autore:

Federico Sardo

BMW SERIE 4 COUPÉ, LE FOTO SPIA C'è molta attesa per la nuova BMW Serie 4 Coupé, e ora stanno circolando delle foto spia, scattate a Monaco, attraverso le quali ci si può fare un'idea di come sarà. Si tratta di uno dei modelli basati sulla piattaforma della nuova Serie 3, lanciata ormai qualche tempo fa ma ancora di grande attualità, e su cui BMW sta puntando molto.

COSA SAPPIAMO Il veicolo, ancora in fase di prova, in queste foto spia è molto camuffato, ma sappiamo che sotto il corpo macchina ci sarà l'architettura modulare CLAR di BMW, che già sta riscuotendo buon successo sul mercato. Tutte le motorizzazioni della nuova BMW Serie 4 Coupé saranno basate su motori turbocompressi. Si dovrebbe partire da un tre cilindri da 1,5 litri, fino ad arrivare al biturbo da 3 litri a sei cilindri che vedremo in futuro anche sulla nuova M4 in arrivo (e che possiamo scommettere darà grandi soddisfazioni agli appassionati).

QUANDO ARRIVA Se non sono ancora moltissimi i dettagli che conosciamo sulla nuova BMW Serie 4 Coupé, un'informazione che possiamo darvi in abbinamento a queste foto spia è quella relativa alla data della presentazione. La nuova vettura della Casa tedesca infatti sarà presentata nel marzo del 2020 al Salone di Ginevra. Nell'attesa, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra fotogallery, per guardare tutte queste nuove foto spia, in attesa di maggiori informazioni che vi daremo non appena saranno disponibili.