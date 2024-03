Si chiama Safari e le piace l'off-road: questa 911/997 è un piccolo gioiello fatto a mano

Sappiamo tutti che Porsche è un marchio di auto sportive, sinonimo anche di lusso, prestazioni e piacere di guida quotidiano. Ora, il proprietario di una 911 Serie 997 ha portato questo concetto a un livello superiore grazie alla sua “noveundici” Safari. È esclusiva, fatta bene e può essere vostra per la ragionevole cifra di 69.997 dollari (al cambio sono circa 64.350 euro). In vendita sul Marketplace di Facebook, questa 911 Carrera del 2006 ha percorso 109.000 miglia (circa 175.000 km), monta un motore flat-six da 3,6 litri e un cambio manuale a sei marce.

Porsche 911 997 Safari: l'originale coupé usata è modificata artigianalmente TANTI CHILOMETRI MA BEN FATTI Al traguardo delle 85.000 miglia (136.700 km), l’attuale proprietario l’ha acquistata e ha fatto installare una nuova frizione. Naturalmente, sono stati i lavori aggiuntivi eseguiti dopo la manutenzione a rendere quest’auto così particolare. Infatti, i lavori sulla supercar tedesca non si sono fermati e raggiunte le 100.000 miglia (161.000 km), ha montato un sollevatore da 2,5 pollici (6,3 cm) con montanti Bilstein, distanziali in alluminio speciali, supporti per montanti regolabili Elephant Racing, braccetti inferiori delle sospensioni posteriori regolabili SPC, paraspruzzi e bracci posteriori regolabili Tarett Engineering. Questa modifica ha permesso all’auto di montare ruote Fuchs da 16 pollici con pneumatici fuoristrada Toyo AT3.

VEDI ANCHE

Porsche 911 997 Safari: l'abitacolo resta fedele all'originaleLOOK “DAKARIANO” DEL TUTTO ESCLUSIVO Dopo aver curato i dettagli tecnici della 911 da off-road, è stato il momento di occuparsi dell'estetica. L'auto è dotata di una colorazione personalizzata, di pellicole adesive dedicate, spoiler a coda d'anatra by Getty Design, luci diurne e luci posteriori a LED aggiornate e persino del logo “Safari” con lo stesso lettering dei modelli standard. Come se non bastasse, sul tetto è stato montato un box portatutto Inno Ski, che si abbina alla colorazione dell’auto e al portapacchi originale Porsche. Il proprietario ha anche aggiunto un gancio di traino nascosto dietro la targa e ha eliminato la marmitta.

Porsche 911 997 Safari: adatta all'off-road grazie s sospensioni rialzate UNA SUPERCAR ADATTA AL FUORISTRADA Questa non è solo una Porsche rialzata con un elegante rivestimento. È progettata per andare effettivamente su strada e fuoristrada, offrendo una bella guida al conducente e trasportando qualcosa in più quando necessario. Il proprietario ha detto di averla usata tranquillamente su neve e sterrati e di avere trasportato una bicicletta. E veniamo alla notizia meno bella per noi europei – visto che il prezzo, tutto sommato, è abbordabile – poiché la 911 Safari si trova in Oregon, negli Stati Uniti. Un bel problema se per caso foste interessati, ben più importante dell’unico difetto dichiarato dal venditore, cioè che il tettuccio apribile non si apre completamente quando viene azionato. Sembra un piccolo prezzo da pagare per un veicolo che farà girare la testa a qualche collezionista o appassionato e probabilmente manterrà un valore piuttosto alto negli anni a venire. Qualcuno vuole provare lo stesso a fare un’offerta?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/03/2024