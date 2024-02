Porsche 911 GT1: un "unicorno" a sei cilindri danza sul ghiaccio ed è uno spettacolo [Video]

Di tutte le versioni di 911 realizzate (non perdetevi la nostra prova della 992 GT3 RS), la GT1 è probabilmente la più leggendaria di tutte. Innanzitutto perché lei fu progettata per correre nella gara più famosa di tutte: la 24 Ore di Le Mans, che vinse. Poi perché ne furono realizzati talmente pochi esemplari per i clienti- denominati Straßenversion - da farla diventare praticamente un unicorno, una vera rarità. Un'auto talmente importante da essere conservata nel museo Porsche di Stoccarda, per uscire soltanto in rarissime occasioni. Lo scorso fine settimana si è svolto uno spettacolo unico nel suo genere sulle nevi di Aspen (Colorado, USA): la F.A.T. International Ice Race, un evento di tre giorni che ha visto protagoniste moderne e storiche macchine da corsa sfrecciare sulla neve e sul ghiaccio. E indovinate chi partecipava? Esatto, proprio la Porsche 911 GT1 da corsa vincitrice della Le Mans nel 1998, che ha lasciato i confini di Zuffenhausen per prendere parte alla competizione. Cliccate play sul video e godetevi lo spettacolo!

EVENTO STORICO L'evento, che si è svolto da giovedì a sabato ad Aspen, è stato ispirato dalla tradizione delle corse su ghiaccio che si tenevano anni fa vicino alla casa di famiglia Porsche, sul lago ghiacciato di Zell, in Austria. Dopo un'assenza di 45 anni, la gara è tornata nel 2019 e quest'anno ha avuto luogo sia in Austria sia negli Stati Uniti, con Aspen - che è un po' la Cortina americana - scelta per il suo clima invernale simile a quello europeo. La presenza della 911 GT1 alla gara ha suscitato grande interesse e curiosità. Nel 1998, Porsche ha festeggiato il suo 50º anniversario conquistando la vittoria a Le Mans proprio con questa vettura, e ora, quasi un quarto di secolo dopo, ha deciso di farla tornare in pista per permettere ai fan di rivivere quei momenti di gloria. La preparazione dell'auto per le condizioni di neve e ghiaccio ha richiesto alcune modifiche minori, come l'installazione di pneumatici invernali speciali e l'adattamento delle sospensioni.

VEDI ANCHE

Porsche 911 GT1: alla guida il pilota Stéphane Ortelli

PER GUIDARLA BISOGNA...CONOSCERLA Un'auto esclusiva come la 911 GT1 non può essere guidata da chiunque. Per il suo valore - non soltanto economico - e per ciò che rappresenta, serve un pilota esperto e che la conosca perché si tratta pur sempre di un esemplare da corsa con 550 CV e senza aiuti elettronici. La scelta non poteva che ricadere su Stéphane Ortelli (che oggi ha 53 anni), uno dei piloti che aveva guidato la GT1 alla vittoria della Le Mans nel 1998, e che ha avuto l'onore di guidarla di nuovo sulle piste innevate americane. Certamente con sensazioni molto diverse: ''Qui, è più simile al balletto. Gli pneumatici aderiscono bene sulla neve compatta e puoi immediatamente percepire il potenziale della vettura e seguire la traiettoria di gara, ma devi utilizzare il trasferimento di peso per girare. In parte perché l'auto è così rigida, ma anche perché il sistema di sterzatura è rapido. Sappiamo tutti che quando vai di traverso devi sterzare per compensare l'imbardata, ma nella GT1 hai così poco angolo di sterzata. Per me, questa è stata la più grande sfida da affrontare e a cui adattarsi''. Ha dichiarato un fortunato Ortelli a fine esperienza.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 13/02/2024