24h Daytona: Penske/Porsche torna al successo dopo 55 anni

I tedeschi piegano la Cadillac mentre in GTD Pro vince la Ferrari del Risi competizioni

PORSCHE PIEGA CADILLAC Si è deciso nella seconda parte di gara, precisamente nei run finali, l'esito della 24 ore di Daytona, gara che come da tradizione apre la stagione dell'IMSA Weathertech Sportscar Championship dando idealmente avvio alla nuova annata di corse in pista. Dopo la pole position, la Dallara Cadillac dell'Action Express di Pipo Derani, Jake Aitken e Tom Blomqvist aveva subito gli attacchi di una Porsche agguerrita, ma era riuscita a rimanere al comando fino allo scollinamento della 12° ora.

NASR INCISIVO Proprio sul finale la 963 di Penske ha avuto la meglio grazie anche a dei pit stop impeccabili riuscendo a passare al comando. Vano il tentativo di rincorsa di Blomqvist su Felipe Nasr - ostacolato anche dal traffico delle GT - che ha colto il successo assieme a Dane Cameron, Matt Campbell e Josef Newgarden. Terzo posto per la prima vettura del Wayne Taylor Racing che con la partnership con Andretti e l'avvento della seconda vettura sembrava il rivale da battere. In LMP2 successo del team ERA con Dwight Merriman, Ryan Dalziel, Oliver Rasmussen e Connor Zilisch.

DOMINIO FERRARI La 296 GT3 schierata dal team di Giuseppe Risi non ha avuto rivali nella classica dela Florida. Solo sul finale, complice una neutralizzazione, il lungo vantaggio è stato annullato ma Alessandro Pierguidi e James Calado hanno potuto festeggiare un altro successo in una gara di 24 ore dopo Le Mans dello scorso giugno, questa volta nuovamente a bordo di una GT affiancati da Davide Rigon e Daniel Serra. Si accontenta quindi della seconda piazza la 911dell'AO Racing di Laurin Heinrich, sebastian Priaulx e Michael Christensen. Terzo posto per la prima vettura GTD, la Mercedes AMG del team Winward di Roger Ward, Indy Dontje, Daniel Moras e Philip Ellis. A seguire un trio di Ferrari con l'ottima prestazione dei team AF Corse, Conquest e Triarsi.

24h Daytona, Gara (top five di classe)

1 GTP Cameron/Nasr/Campbell/Newgarden Porsche 963 Multimatic Team Penske 791 giri 2 GTP Derani/Aitken/Blomqvist Dallara/Cadillac Team Action Express 2.112 3 GTP Taylor/Deletraz/Herta/Button Oreca Acura Team Wayne Taylor 14.989 4 GTP Tandy/Estre/Jaminet/Vanthoor Porsche 963 Multimatic Team Penske 15.387 5 GTP Bruni/Picariello/Dumas Porsche 963 Multimatic Team Proton 44.479 9 LMP2 Merriman/Dalziel/Zilisch/Rasmussen Oreca Gibson Team ERA Motorspor 24 giri 10 LMP2 Kurtz/Braun/Sowery/Jakobsen Oreca Gibson Team Algarve Pro 24 giri 11 LMP2 Robinson/Fraga/Massa/Burdon Oreca Gibson Team Riley 24 giri 12 LMP2 Smiechowski/Boulle/Dillmann/Fittipaldi Oreca Gibson Team PR1/Mathiasen 24 giri 13 LMP2 Farano/Dinan/Habsburg/McLaughlin Oreca Gibson Team Tower 24 giri 17 GTD Pro Serra/Rigon/Pierguidi/Calado Ferrari 296 GT3 Team Risi 58 giri 18 GTDPro Heinrich/Priaulx/Christensen Porsche 911 GT3-R Team AO Racing 59 giri 19 GTD Ward/Dontje/Morad/Ellis Mercedes AMG Team Winward 60 giri 20 GTD Mann/Heriau/Molina/Cozzolino Ferrari 296 Team AF Corse 60 giri 21 GTD Pro Sellers/Snow/Verhagen/Van der Linde BMW M4 Team Paul Miller 61 giri 22 GTD Franco/Costa/Balzan/Sbirazzuoli Ferrari 296 Team Conquest 61 giri 23 GTD Trisrsi/Scardina/Agostini/Rovera Ferrari 296 Team Triarsi 61 giri 24 GTD Skeen/Grenier/Koch/Goetz Mercedes AMG Team Korthoff 61 giri 29 GTD Pro Gunn/Riberas/Farnbacher Aston Martin Vantage Team HRT 64 giri 30 GTD Pro Garcia/Sims/Juncadella Corvette Z06 GT3 Team Pratt&Miller 65 giri

Pubblicato da Marco Borgo, 29/01/2024