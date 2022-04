Ford Tourneo Custom 2022: il video teaser del nuovo furgone elettrico

Ford ha annunciato che nuovo Tourneo Custom elettrico debutterà il prossimo 9 maggio. Il modello che vedete nel video teaser qui sotto farà parte di una gamma di 5 veicoli commerciali leggeri a batterie che Ford svelerà entro il 2024. Con Ford E-Transit, già in vendita, l’Ovale Blu si prepara ad ampliare la propria gamma di furgoni a zero emissioni. Tourneo Custom elettrico (furgone passeggeri) si differenzierà dal Transit Custom (furgone cargo) e dalle versioni termiche grazie alla vistosa striscia luminosa sdoppiata sul frontale. Tourneo Custom EV disporrà inoltre di badge specifici in prossimità dei paraurti anteriori (qui la nostra prova di Ford Tourneo Custom 2.0 TDCi).

ELETTRICO, IBRIDO E TERMICO L’attuale generazione di Ford Tourneo Custom è stata svelata al pubblico per la prima volta nel 2012, l’ultimo restyling è datato 2017. Oltre alla variante completamente elettrica, Tourneo 2022 sarà proposto anche con motori benzina, Diesel e ibridi (mild e plug-in hybrid). Inoltre, nell'ambito della collaborazione fra Ford e Volkswagen, il Transit/Tourneo Custom fungerà da base per la prossima generazione di Volkswagen Transporter. Ford ha confermato che il nuovo Tourneo Custom sarà costruito in Turchia a partire dal 2023, mentre per il più piccolo Transit/Tourneo Courier la messa in produzione è fissata per il 2024.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 21/04/2022