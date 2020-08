IN ARRIVO E così, dopo le foto spia di Puma ST e il video teaser della crossover sportiva Ford, ora abbiamo anche una data di uscita. A rivelarci l'arrivo del B-SUV è la stessa Casa di Detroit, con un nuovo video.

The sound of something exciting, from the people who helped make it. Coming September 24th.#PumaST pic.twitter.com/S3le5UQnMf — Ford Europe (@FordEu) August 5, 2020



DOPO L'ESTATE Della nuova clip che Ford Europe pubblica sul suo profilo Twitter, protagoniste sono le persone stesse che hanno lavorato al progetto, qui intente a simulare il rumore della crossover cugina di Ford Fiesta ST, l'auto cioè dalla quale Puma ST eredita il motore 1.5 litri turbo da 200 CV. Per fortuna, dal simpatico sketch si riconosce anche il vero sound della sportiva dell'Ovale. Che ora sappiamo sarà presentata in forma ufficiale il prossimo 24 settembre 2020.

COSA CI ATTENDE Della versione standard di Ford Puma sappiamo praticamente tutto. Cosa promette, in più, la versione ST? Un look certamente più intrigante e sportivo, ma anche prestazioni importanti, in linea con quelle di Fiesta ST - si pensi allo 0-100 in 6,5'' e ai 232 km/h di velocità - dalla quale appunto eredita il propulsore 1.5 Ecoboost. Insomma, tanto pepe, che dal 24 settembre prossimo sarà possibile assaporare.