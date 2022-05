Avvistato il muletto di una nuova Ferrari: ecco cosa nasconde

Nonostante possa sembrare impossibile far meglio dell'ammiraglia plug-in hybrid di Maranello, proprio nei dintorni della fabbrica di via Abetone i nostri fotografi hanno catturato le foto spia di quella che parrebbe esserne l'evoluzione della Ferrari SF90 Stradale. L'adesivo sulla coda riporta la scritta ''no mulo'', che sembra invocare un po' di privacy, ma basta uno sguardo per notare piccole differenze rispetto al modello attuale.

Ferrari SF90 Versione Speciale, si noti la scritta ''no mulo'' al posteriore

ISPIRATA ALLA PISTA In primis le prese d'aria sotto le luci frontali, che per prime rivelano una modifica a tutta la parte anteriore. Il nuovo cofano è ispirato allo S-Duct della 488 Pista, che sarebbe a sua volta derivato dalla soluzione aerodinamica introdotta da Ferrari sulla F1 2008. Guida i flussi d'aria all'interno, per poi farli uscire sul cofano anteriore appena dietro la linea dei gruppi ottici, generando deportanza.

Ferrari SF90 Versione Speciale, il nuovo frontale

VEDO, NON VEDO Il nuovo frontale dovrebbe poi ottimizzare i flussi ai lati dell'auto e incanalare un maggiore volume d'aria nel sottoscocca, così da sfruttare al meglio l'estrattore. Ma soprattutto mostra quello che parrebbe un nuovo sensore radar, ospitato in un vano di maggiori dimensioni, forse introdotto per consentire un aggiornamento dei sistemi di aiuto alla guida. Nulla di apprezabile si nota a livello di fiancate e di coda, dove però voci di corridoio (tutte da confermare) vorrebbero in arrivo un alettone.

Ferrari SF90 Versione Speciale, per ora niente ali al posteriore

NOME E DATA DI LANCIO Sempre secondo voci di corridoio, il nome in codice del nuovo modello sarebbe F173VS, dove le ultime due lettere della sigla starebbero per Versione Speciale, in continuità con il codice F173 che designa la SF90 Stradale standard. Il lancio dovrebbe avvenire entro la fine del 2023.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/05/2022