Autore:

Giulia Fermani

LIMITED EDITION Citroen C4 Cactus, la berlina compatta, si rinnova: ora è ordinabile in Italia l’esclusiva versione Nuova C4 Cactus Origins, riconoscibile dai dettagli specifici di color bronzo e dalla firma “Origins since 1919", con cui Citroen festeggia il suo centenario. Disponibile in cinque tinte Pearl White, Polar White, Platinium Grey, Cumulus Grey e Obsidian Black la versione speciale parte da 22.450 euro.

INTERNI ED EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE Gli equipaggiamenti sono quelli dell' allestimento Shine con l'aggiunta di sedili Advanced Comfort, cerchi in lega 17 pollici Cross Black, climatizzatore automatico, Accensione automatica dei fari e Sensore pioggia, Telecamera di retromarcia, Citroen Connect Nav DAB, Mirror Screen e Connect Box, fari fendinebbia con funzione Cornering Light. Tetto in vetro panoramico e ruota - o ruotino - di scorta, sono invece disponibili come optional in base al motore. All'interno, rivestimenti in tessuto Grigio Chiné con impunture Gold e volante in pelle.

Nuova C4 Cactus Origins: il listino in Italia