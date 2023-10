Shelby F-150: un super pick-up per omaggiare il mitico Carroll

Shelby Automobiles ha presentato di recente un’edizione speciale del celebre pick-up Ford F-150. Si tratta di una versione omaggio che celebra il mitico Carroll Shelby. Il Carroll Shelby Centennial Edition Ford F-150 (questo il nome ufficiale) viene prodotto in sole 100 unità ed è il più potente pick-up omologato per l’uso stradale mai prodotto dal preparatore americano. Il portentoso pick-up a Stelle e Strisce si basa su un F-150 Super Snake e monta un V8 da 5,0 litri. Grazie a una serie di modifiche al sistema di sovralimentazione la potenza raggiunge ora gli 800 CV (c'è anche depotenziato da 400 CV).

Carroll Shelby Centennial Edition Ford F-150 nelle due versioni da 800 e 400 CV

COME PIACEREBBE A CARROLL A differenza dell’F-150 Raptor R (da 700 CV), Shelby Centennial Edition vanta sospensioni specifiche Fox, impianto di scarico Borla ad alte prestazioni e barre antirollio ad-hoc. ''Abbiamo adottato un approccio deciso e risoluto, aggiungendo più potenza, aumentando il potere frenante e conferendo all’F-150 un aspetto degno di Carroll Shelby. Il risultato è pick-up stradale con straordinarie capacità velocistiche e fuoristradistiche. Avendo trascorso così tanti anni a lavorare direttamente Carroll, sono convinto che sarebbe orgoglioso del risultato finale”, ha commentato Vince LaViolette, Vicepresidente di Shelby Automobiles.

Carroll Shelby Centennial Edition Ford F-150: interni

PREZZO STELLARE F-150 Carroll Shelby Centennial Edition dispone di un kit carrozzeria più aggressivo, con strisce da corsa sul cofano e ruote maggiorate (qui la nuova Shelby Mustang GT500). Shelby Automobiles ha lavorato anche sugli interni, creando un ambiente decisamente più sfarzoso. I sedili sono in pelle nera con loghi dedicati sugli schienali. Le finiture in fibra di carbonio aggiungono poi un tocco sportiveggiante. Per metterselo in garage i facoltosi clienti d’Oltreoceano dovranno sborsare 138.495 dollari (circa 132.000 euro al cambio attuale) per avere la versione più potente da 800 CV, 129.450 dollari invece per quella da 400 CV.