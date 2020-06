VERSIONE ROADSTER? Stando ad alcune indiscrezioni, Bugatti Chiron potrebbe presto avere una... sorellina roadster. Un progetto esclusivo ed estremamente costoso (in foto è Veyron Barchetta, un progetto rimasto lettera morta), ma d'altra parte stiamo parlando di una supercar, no? Scopriamo cosa bolle in pentola.

UNA BUGATTI PER TUTTI Ne abbiamo viste di ogni: dalle Bugatti Divo personalizzate, alla Centodieci di Cristiano Ronaldo, fino alla special edition Bugatti Chiron Pur Sport. Quindi perché non potrebbe arrivare anche una versione roadster? Riporta TheSuperCarBlog che si tratterebbe di un oggetto realizzato su richiesta, quindi - come è facile immaginare - il prezzo non sarà esattamente popolare...

ONE-OFF La futura Chiron roadster avrebbe un prezzo di circa... 9 milioni di euro tasse escluse, vale a dire il triplo dell'edizione limitata Chiron Pur Sport, per intenderci. Una cifra davvero notevole ma - vale la pena ricordarlo - stiamo parlando di una supercar da oltre 400 km/h (il record è 490 all'ora). Certo, una versione cabrio sarebbe quasi certamente con velocità limitata (a 350 km/h, forse meno), tanto quello che conta è il piacere dell'aria tra i capelli. Restate collegati, cercheremo di scoprire di più in merito.