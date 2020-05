HYPERCAR ECONOMICA Quale migliore ossimoro. Il concetto di hypercar, accostato al termine ''economica'', proprio non ci sta. Eppure dovrete fare un'eccezione, in questo caso. Sì perché con poco più di 4.000 euro potreste portarvi a casa una (quasi) Bugatti Veyron. Ora vi spieghiamo dove sta il trucco.

NON È UNA VEYRON Ovviamente non si tratta di una vera Bugatti. Anche ora che le occasioni fioccano, col mercato dell'automobile in crisi e più disposto a svendere auto, difficilmente troverete un'offerta su una Veyron. Si tratta, in realtà, di un kit aftermarket in vendita anni fa su eBay al prezzo di 4.500 dollari (circa 4.100 euro).

UN VTEC HONDA Niente motore 16 cilindri, quindi. Sotto la Veyron che vedete in foto si nasconde in realtà una Honda Civic, e nemmeno una Honda Civic giovanissima: un esemplare del '93, con oltre 110.000 km alle spalle e un motore VTEC modificato (no, non ha 1.000 CV, tantomeno i 1.200 CV della Super Sport). Poco importa, comunque: da lontano, tra il colore fedele all'originale e un frontale abbastanza curato, potrebbero anche scambiarvi per il facoltoso proprietario di una Bugatti Veyron. Se dovete far colpo su una ragazza o vincere una scommessa con un amico, però, vi consigliamo di rimanere non a un metro, ma almeno a 100 metri di distanza.