Autore:

Marco Rocca

ANTI CLA Fin dal suo debutto la Mercedes CLA è piaciuta. Aggiungere la coda alla Classe A è stata un'idea indovinata e il discreto numero di vendite deve aver smosso qualcosa anche in BMW che, vedendosi scoperta in quella nicchia di mercato, è corsa ai ripari. Fin dal suo debutto la Mercedes CLA è piaciuta. Aggiungere la coda alla Classe A è stata un'idea indovinata e il discreto numero di vendite deve aver smosso qualcosa anche inche, vedendosi scoperta in quella nicchia di mercato, è corsa ai ripari.

SARA' ANTERIORE E' notizia fresca fresca che un muletto di BMW Serie 2 GranCoupé (questo il nome) sia stato visto aggirarsi tutto camuffato per le strade gelate della Scandinavia. A discapito di quanto faccia pensare il nome, la base meccanica sarà quella della nuova serie 1, il che vuol dire addio trazione posteriore in favore di quella anteriore, 5 porte e uno spazio per chi siede dietro più abbondante di quanto non faccia l'attuale Serie 2.

5 PORTE E IBRIDA Dalle foto in gallery si scorge poco e niente. Si intravedono i tratti di una versione sportiva, presumibilmente la 235i, per via delle pinze blu, del doppio scarico e dello spoiler sul bagagliaio.

Si pensa anche alla nuova tecnologia ibrida plug-in che la nuova piattafaroma dovrebbe sfruttare, e che dovrebbe portare un bel po' di cavalli elettrici. Per il momento non sono trapelate ulteriori informazioni. C'è comunque da aspettarsi una gamma motori ad alta efficienza, benzina e diesel e la trazione integrale sulle versioni più potenti, M compresa.