Bentayga Speed Space Edition, il SUV di lusso in versione one-off

La prima generazione di Bentley Bentayga ha debuttato nel 2016 e, con quasi trentamila unità vendute, è diventata in breve tempo il bestseller della casa di Crewe. La seconda generazione è arrivata due anni fa, in piena pandemia, con tre motorizzazioni (di cui una plug-in) e una variante da 300 km/h.

Bentley Bentayga Speed Space edition, visuale di 3/4 posteriore

PRONTA AD ANDARE NELLO SPAZIO Un cliente di Orlando (Florida), appassionato di spazio, ha commissionato un esemplare unico della sua Bentayga Speed a Mulliner, la divisione di Bentley che si occupa di realizzare le one-off delle auto della casa inglese. One-off che sono sempre più richieste: dall’inizio dell’anno sono già 100 le prenotazioni di allestimenti esclusivi, più del doppio rispetto al 2021.

Bentley Bentayga Speed Space edition, le finiture in carbonio e arancio

IL COLORE DELLE STELLE La carrozzeria di questa bellissima Bentayga Speed è in color grigio scuro metallizzato Cypress, che ha debuttato per la prima volta sulla Continental GT del 2003, che si caratterizza per l’effetto pietra con delicati riflessi verdi, ulteriormente accentuati dal pacchetto Blackline Specification, che sostituisce tutte le cromature esterne con dettagli color nero lucido. La parte bassa della carrozzeria è contornata da finiture in fibra di carbonio lucidata con dettagli Orange Flame, ispirato dal colore delle scie delle comete che tagliano il cielo di notte. Una volta aperte le portiere, la prima cosa che cattura l’attenzione è il battitacco con un disegno stilizzato - e illuminato - del sistema solare. La plancia è dominata dai rivestimenti in pelle color Galaxy Stone, ripresa anche sui braccioli nelle portiere. Gli fa contrasto la pietra utilizzata per le parti centrali della plancia, a rimarcare l’elevato livello di personalizzazione di questa Bentayga.

Bentley Bentayga Speed Space edition, dettagli in pietra e color arancio nella plancia

DISCREZIONE I pellami scuri che rivestono ogni centimetro dell’abitacolo ben si sposano alle griglie color nero opaco degli altoparlanti dell’impianto “Naim for Bentley''. Su questo sfondo scuro come la notte si stagliano piccoli dettagli che riprendono l’arancione esterno, dalle luci sotto le maniglie delle portiere al logo Bentley cucito sui sedili. Delicati i profili che corrono lungo la plancia e disegnano i contorni delle sedute e dei tappetini. La zona più colorata dell'abitacolo si trova al posto di guida, dove spiccano la razza centrale del volante e il pomello del cambio in arancione acceso, vere e proprie macchie solari al centro dell’universo.

Bentley Bentayga Speed Space edition, i dettagli arancioni di volante e pomello del cambio

UN RAZZO SU RUOTE La Bentayga Speed monta il W12 da sei litri con due turbocompressori, capace di erogare la bellezza di 635 CV e una coppia massima di 900 Nm disponibili da 1.500 a 5.000 giri. Le prestazioni non sono da meno: velocità massima di 306 km/h, e uno zero a cento coperto in soli 3,9 secondi. La trazione è integrale, con quattro modalità di guida, dalla rilassante Comfort alla più rigida Sport (e c’è anche quella personalizzabile). Su questo modello sono anche stati montati i freni carboceramici, che permettono di risparmiare circa 20 kg rispetto a quelli standard.

