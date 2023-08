Aston DB12 Volante, aria di world premiere. Cosa sappiamo

Dimmi che stai per mostrare al mondo nuova DB12 Volante, senza dirmi che è di DB12 Volante che si parla. Aston Martin si sta preparando a rivelare ''un modello nuovo di zecca'' a Pebble Beach, e sebbene il marchio si sia fermato prima di confermare che la novità consista proprio in DB12 decapottabile, tutti gli indizi conducono a lei. Salvo sorprese, world premiere di Aston Martin DB12 Volante in programma venerdì 18 agosto nel contesto della Monterey Car Week.

Aston Martin, alla Monterey Car Week 2023 grandi celebrazioni

110 E LODE L'edizione 2023 della patinata rassegna californiana coincide con le celebrazioni per il 110° anniversario Aston Martin. A Pebble Beach, la Casa partecipa in grande stile e porta - oltre a presunta DB12 Volante - anche la super limitata Valor, la supercar Valhalla a motore centrale ibrido plug-in, inoltre il super SUV DBX 707. Torniamo a DB12 soft top: cosa sappiamo? Quasi tutto.

Aston Martin DB12 Volante, le nostre foto spia

GEMELLE DIVERSE Nel recente passato abbiamo intravisto DB12 Volante impegnata in test di rifinitura e, nonostante il camuffamento, abbiamo appreso che il design - come da tradizione - sarà in gran parte identico a sorella DB12 Coupé. L'unica differenza visibile a occhio nudo sarà il tetto in tela, mentre vengono ripresi pari pari il lungo cofano spiovente, i fianchi aggressivi e, naturalmente, l'iconica forma della griglia. Stesso discorso per le maniglie delle porte a filo e il sistema di scarico a doppia uscita.

Interni identici (o quasi) a DB12 Coupé

LATEST NEWS Aston ha sin qui diffuso giusto uno scatto degli interni, una foto in penombra dalla quale scorgere lo stesso layout multischermo, mescolata ad alcuni controlli fisici, di DB12 Coupé. Capitolo motore: DB12 è stata lanciata con una versione rielaborata del V8 biturbo da 4,0 litri di origine Mercedes e sulla Volante non ci aspettiamo alcun cambiamento. Tranne il fatto che, a parità di valori dichiarati (fossero sempre 680 CV di potenza e 800 Nm di coppia), la configurazione a tetto apribile e il peso maggiore potrebbero penalizzare leggermente le performance, ritardando di uno o due decimali il crono sullo 0-100 km/h di 3,6 secondi. Il prezzo? Di qualche migliaia di unità superiore ai 215.000 euro della Coupè. I tempi di uscita? Fine 2023. Basta così, attendiamo la premiere.

Aston Martin DB12, in arrivo la sorella con... la testa tra le nuvole

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/08/2023