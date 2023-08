Foto spia: il muletto della Ferrari SF100, erede della SF90 Stradale

Il lavoro procede incessante, in quel di Maranello: non ci siamo ancora ripresi dall'emozione di vedere la Ferrari SF90 XX in tutta la sua magnificenza, che già un muletto camuffato annuncia che qualche cosa d'altro bolle in pentola. Qualcosa di grosso. La Ferrari SF90 Stradale, infatti, è in vendita dal 2019, e si avvicina il passaggio di consegne con un nuovo modello che ne raccolga l'eredità. Non è un caso se nei dintorni di Maranello è stato avvistato un muletto che pare un'evoluzione dell'attuale SF90, con vistosi convogliatori a ridefinire le prese d'aria dietro ai finestrini e un'etichetta gialla sul frontale a indicare che quello del muletto è un powertrain elettrificato: molto probabilmente plug-in hybrid, come quello della SF90 e della più recente Ferrari 296 (qui il nostro mitico video a bordo della GTB). Meno vistoso, ma degno di nota, il diverso raccordo tra il fascione e lo splitter ai lati del frontale, che potrebbe fornire un indizio su una profonda revisione dell'aerodinamica.

Ferrari SF100, le forme sono ancora vicinissime a quelle della SF90 Stradale

SI DICE CHE... Quelli che per ora sono solo dei rumor vorrebbero per la Ferrari SF100 (il nome è del tutto provvisorio) un design leggermente più sofisticato e meno aggressivo rispetto al modello uscente. I fari anteriori, in particolare, sarebbero più sottili ed eleganti rispetto a quelli montati sulla SF90. Il posteriore della SF100 appare per ora molto simile, se non uguale, a quello della SF90: il muletto è comunque qualcosa di molto lontano dall'auto di produzione e se anche le estese camuffature non nascondessero nulla di inedito, possiamo essere certi che l'erede della SF90 avrà ben poco a che spartire con il veicolo mostrato nelle immagini, almeno nell'aspetto. È probabile, invece, che la meccanica rappresenti un'evoluzione dell'attuale piuttosto che una vera rivoluzione se, come fanno pensare gli scarichi, anche la prossima ammiraglia Ferrari conserverà un motore endotermico a complemento di un powertrain elettrificato. Staremo a vedere.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/08/2023