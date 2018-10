Autore:

Marco Congiu

I SOGNI SON DESIDERI Alfa Romeo continua a far parlare di sé: dopo il piano di rilancio in grande stile con Gulia e Stelvio la casa di Arese non ha nessuna intenzione di fermarsi, com'è chiaro dal piano di sviluppo presentato lo scorso 1° giugno all'assemblea degli azionisti. Tanta carne al fuoco: oltre alla nuova 8C si parla anche di SUV, come il rendering che vedete nelle immagini qui sotto.

BORN IN THE USA Nell'immagine vediamo un SUV realizzato su base Stelvio, ma che porta con sé altri richiami ai modelli Alfa Romeo. La fanaleria tonda, ad esempio, si rifà alla 4C – oltre alla pensionata MiTo – mentre il portellone posteriore sembra esser preso dalla Ferrari FF ed installato sullo sport utility del Biscione. L'asseto complessivo risulta poi meno rialzato rispetto a quanto già visto sulla Stelvio.

FANBASE Il bozzetto è stato pubblicato sulla pagina Facebook di un concessionario Alfa Romeo di Winnipeg e, verosimilmente, si tratta dell'opera di un fan della casa di Arese. Non avrà, con ogni probabilità, alcuna valenza stilistica utile a tracciare le forme del nuovo SUV di Alfa Romeo in prossima uscita, ma il fatto che avvistamenti di questo tipo si moltiplichino di giorno in giorno significa che attorno al Biscione c'è ancora un grandissimo interesse.