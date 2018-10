Autore:

Marco Congiu

SOGNO ITALIANO Gaspare Conticelli, designer in forza ad Alfa Romeo e Maserati, ha diffuso sul proprio profilo personale di Behance i bozzetti di una possibile 6C. Si tratta di un caso differente rispetto a quanto vi abbiamo già mostrato in precedenza: queste sono le immagini di un designer a libro paga di FCA, come si nota dal suo profilo Linkedin, e che quindi potrebbero anticipare le forme della futura sportiva a sei cilindri del Biscione.

VISIONE Il nome completo dell'auto è Alfa Romeo 6C Vision Gran Turismo, e si rifà alla serie di concept rilasciate per il celebre videogames per Play Station andando a completare il progetto di Arese riservato a GT6 e mai ultimato. Il risultato è una spyder biposto estrema: il trilobo frontale è ridotto al minimo, mentre enorme è il Quadrifoglio laterale. Ogni forma è sagomata dal vento ed è sottoposta alle leggi dell'aerodinamica: l'abitacolo, poi, è riparato da una leggera vetratura, con due roll-bar incastonati nella carrozzeria.

ASPETTANDO LA 8C Sognare non costa nulla. Al momento, stando anche a quanto diffuso da FCA durante l'assemblea degli azionisti lo scorso 1° giugno, non è previsto l'arrivo di una nuova 6C, mentre arriverà sicuramente la nuova 8C: sarà lo stato dell'arte dell'offerta Alfa Romeo, con un telaio dedicato ed un motore che promette prestazioni in linea con il DNA della casa di Arese, andando ad attingere al know-how di Ferrari.