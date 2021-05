ANCORA UN BIS L'Alfa Romeo Giulietta (qui l'ultima prova) ha le ore contate, ma prima che su di lei cali (definitivamente?) il sipario, tra gli applausi a scena aperta, non mancano i bìs. Che in Messico sono arrivati sotto forma della Giulietta 110 Edizione e in Australia prendono ora corpo nella ''nuova'' Alfa Romeo Giulietta Finale Edizione: in tiratura limitata a sole 35 unità e proposta al prezzo di 48.950 dollari australiani (pari a 31.536 euro).

COSA C'È SOTTO Progettata per combinare ''sportività, eleganza e prestazioni dinamiche per una celebrazione finale'', dice il portavoce locale di Alfa Romeo, la Giulietta Finale Edizione è basata sul top di gamma Veloce e ha un quattro cilindri turbo da 1.750 cc che eroga 236 CV e 340 Nm di coppia, trasmessi a terra grazie a un cambio a doppia frizione e alla sola trazione anteriore. La dotazione di serie comprende uno scarico sportivo firmato Magneti Marelli e cerchi da 18 pollici.

A COLPO D'OCCHIO A distinguere la Giulietta Finale Edizione sono il colore giallo per pinze freno Brembo e profilature della carrozzeria. La griglia anteriore ha una finitura in fibra di carbonio, così come le coperture degli specchietti retrovisori e le minigonne laterali. A bordo, cuciture gialle a contrasto sul volante in pelle e sui tappetini con la scritta ''Giulietta'' richiamano i tocchi dello stesso colore su calandra e pinze freno, mentre il tetto apribile elettrico è di serie. Tre i colori per questa edizione limitata: Alfa White, Anodized Blue e Magnesium Grey Matte.