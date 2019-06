Autore:

ESALTARE LA SPORTIVITÁ Questa la parola d’ordine per la Casa di Arese, che in occasione del debutto del restyling di Alfa Romeo Giulietta MY2019 ha deciso di proporre un nuovo allestimento sportiveggiante, battezzato Carbon Edition. Il nuovo pacchetto è appositamente pensato per esaltare lo spirito racing di Giulietta Sport e Giulietta Veloce, con soluzioni che migliorano le prestazioni della vettura, in aggiunta a scelte estetiche che svecchiano il look, rendendolo più seducente. Il pacchetto è già disponibile nei concessionari del Biscione con prezzi che oscillano fra i 28.300 euro e i 33.950 euro a seconda delle motorizzazioni.

GIULIETTA SPORT Per quanto riguarda Giulietta Sport, la versione Carbon Edition offre di serie fari Bi-Xenon con AFS e nuovi cerchi in lega da 18” Performance bruniti. In aggiunta troviamo minigonne laterali maggiorate, griglia frontale e calotte degli specchietti laterali completamente ridisegnati. Per quanto riguarda gli interni, con il nuovo pacchetto, il Pack Veloce – Giallo Corsa è di serie e si contraddistingue per i sedili sportivi rivestiti in Alcantara con cociture gialle a contrasto. Il pacchetto Carbon Edition si completa con nuove modanature per il paraurti anteriore e con l’impianto frenante Brembo potenziato con pinze freno gialle. La Giulietta Sport “Carbon Edition” è disponibile in due diverse motorizzazioni: il 1.4 Turbo Benzina da 120 CV e il 1.6 Multijet sempre da 120 CV.

GIULIETTA VELOCE Come anticipato, anche Giulietta Veloce godrà degli aggiornamenti introdotti con il pacchetto Carbon Edition. Le principali modifiche riguardano il sistema infotainment Alfa Connect che include ora il display da 7” Alpine, perfettamente integrato con le ultime versioni di Apple CarPlay e Android Auto, e il sistema d’ausilio al parcheggio con sensori e telecamera disposti nella parte posteriore della vettura. Anche su Giulietta Veloce Carbon Edition sono di serie i fari Bi-Xenon, cerchi in lega da 18” e rivestimenti interni in alcantara. A spingerla ci pensa il 2.0 Multijet da 170 CV abbinato al cambio a doppia frizione Alfa Romeo TCT.