CHI VA PIANO... Se la pista è una questione di frazioni di secondo, anche su strada a imporre il ritmo è una lancetta di orologio. Solo che talvolta, anziché rincorrere la pole position preferisci prendertela comoda. Perché nonostante il nome, Alfa Romeo Stelvio Veloce è un'auto che assapori anche avanzando a passo di lumaca. Che a destinazione poi ci sia una fidanzata affatto compiaciuta del ritardo, questa è un'altra storia. Stelvio e Giulia 2020 sono pronte a popolare le concessionarie: avanguardie del new deal 2020, l'allestimento Veloce in combinazione col pacchetto Launch Edition. In gallery, lo spot tv con un protagonista che della velocità fa il suo mestiere. Appunto, un mestiere. Nel tempo libero, invece...

COMFORT WORLD CHAMPION ''In gara mi prendono i tempi, nella vita sono io a prendermi il mio tempo''. Di pelare i cordoli del circuito di Monte Carlo e di rischiare la pellaccia ad ogni curva, Kimi Raikkonen stavolta non ne vuol sapere. Al volante di Alfa Stelvio Model Year 2020, più interessante farsi coccolare dagli interni finalmente tecnologici, ed esplorare tutte le funzioni del nuovo display a sfioramento da 8,8 pollici (sempre con un occhio a quel che accade intorno, of course). E così, una volta tanto, il pilota della scuderia Alfa Romeo Racing passeggia per il Principato come un qualsiasi altro automobilista, sfilando il Casino e il celebre tornante della vecchia stazione assicurandosi di non oltrepassare la linea continua. Per mettere alla frusta i 200 cv abbondanti del suo Suv nuovo di zecca, ci saranno altre occasioni.

IN DOLCE ATTESA Del pacchetto Launch Edition, ancora non si conoscono le caratteristiche e le dotazioni interne ed esterne. A giorni, il Biscione comunicherà tutti i dettagli. Sia Giulia Veloce (da 57.700 euro) che Stelvio Veloce (da 64.200 euro) sono invece equipaggiate alternativamente dal 2.2 Turbo Diesel in edizione 210 cv, o dal 2.0 Turbo Benzina da 280 cv. In più rispetto alle versioni meno accessoriate, di serie i sedili sportivi, il volante riscaldato con paddle in alluminio, i cerchi da 20 pollici, i paraurti e i passaruota in tinta con la carrozzeria. Il pack che inaugura le vendite della berlina e dello sport utility italiani non potrà che impreziosire due prodotti di design e tecnica di grande ingegno. Parola di Campione del Mondo.