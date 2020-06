SUZUKI IGNIS HYBRID 2020, VIVA L'EFFICIENZA. COME CAMBIA

HYBRID EVOLUTION Design, allestimenti, motorizzazione. Altroché se cambia, Ignis Hybrid, da un'annata all'altra. C'è una disciplina in cui Suzuki si cimenta dalle origini, e quella disciplina è il fuoristrada, meglio ancora se al volante di vetture di piccole dimensioni. C'è invece un territorio che Suzuki ha preso ad esplorare solo di recente, ma per il quale sembra avere maturato una passione viscerale. Il territorio è proprio quello della propulsione ibrida, oggi in versione ''soft'', domani chi lo sa. Per il 2020 Ignis sceglie dunque di non compiere alcun salto di categoria, ma di affinare le sue tecniche e spadroneggiare sulle sue avversarie (ammesso che ci siano). Niente full hybrid, sempre il mild hybrid. Ma è un mild hybrid tutto nuovo, a dispetto della cilindrata quasi uguale (sempre 1,2 litri). In attesa di guidarla (tempo qualche ora), snoccioliamo tutte le caratteristiche di Igni Hybrid ''evoluzione''.

FACELIFT Della prima differenza, te ne accorgi subito. Al frontale spicca una nuova mascherina con feritoie verticali circondate da eleganti cromature, esattamente come i gruppi ottici con luci diurne a LED. Più in basso, ecco ora uno skid plate di forte appartenenza offroad e fari fendinebbia in posizione più rialzata e più incassata, così da meglio ripararsi dai piccoli urti. Skid anche al posteriore, il pianale infine si allontana da terra di 1 cm: ce la mette tutta, Ignis, per sembrare un Suv fatto e finito. Un Suv, semmai, in miniatura (3 metri e 70 di lunghezza).

VERNICI La gamma dei colori esterni si rinnova con tre opzioni inedite metallizzate: Avorio Nairobi (accostato al tetto nero), Giallo Nepal (quasi una tinta oro), anch’essa unicamente insieme a tetto bicolore nero, inoltre Verde Dublino, proposto invece come monocolore.

RAFFINATA Le superfici bianche che sin qui caratterizzavano la parte bassa della plancia lasciano ora spazio al nero. Il risultato è un aspetto più sportivo ed elegante al tempo stesso. Tinteggiate a contrasto, in blu scuro oppure argento. sia cornice del tunnel centrale, sia maniglie porte: Ignis Hybrid 2020 è senz'altro più ricercata.

MILD HYBRID POWER Eccoci al piatto forte. Nuova Ignis Hybrid abbandona il precedente 1.2 Dualjet e sotto il cofano sistema un'unità ancor più moderna, benché sempre un 4 cilindri benzina da 1,2 litri ad alimentazione atmosferica, nome in codice K12D. Potenza massima di 83 cv a 6.000 giri/min., picco di coppia di 107 Nm a un regime di soli 2.800 giri. L'erogazione è resa poi ancor più piena dal supporto del sistema Hybrid di Suzuki, sempre fondato sull'attività dell’Integrated Starter Generator (ISG), mini-motore elettrico da appena 2 kW che svolge le funzioni sia di alternatore, sia di motorino di avviamento, sia infine di propulsione vera e propria, ogniqualvolta il guidatore chieda alla sua Ignis uno spunto più brillante. L'ISG è alimentato da un pacco batterie nuovo a sua volta: stesse dimensioni, ma con amperaggio che passa da 3Ah a 10Ah. Il conseguente aumento di capacità (unità di misura che risulta dalla moltiplicazione di voltaggio ed amperaggio) permette al motorino elettrico di supportare il 1.2 a benzina in modo più efficace.

EFFICIENTE In caso di Ignis Hybrid a trazione anteriore e cambio manuale, la scheda tecnica riporta consumi di 3,9 l/100 km ed emissioni CO2 di 89 g/km, mentre in presenza di trazione integrale i valori crescono rispettivamente a quota 4,2 l/100 e 95 g/km. La variante automatica consuma infine 4,3 l/100 km ed emette 97 g/km di CO2. In sostanza, Ignis 2020 batte Ignis 2019 di circa 10 punti percentuali.

4X4 ALLGRIP A proposito di trasmissioni: vale la pena ricordare come Ignis Hybrid si distingua come l’unica vettura ibrida del segmento A disponibile anche con cambio automatico CVT. La versione 4x4 sfrutta il solito schema a giunto viscoso Suzuki AllGrip, soluzione che trasferisce automaticamente coppia alle ruote posteriori non appena quelle anteriori perdano aderenza, migliorando così motricità e sicurezza di marcia. Il sistema AllGrip è associato anche al mantenimento della velocità in discesa (Hill Descent Control) e alla gestione intelligente della trazione (Grip Control).

ALLESTIMENTI Due livelli progressivi. L'entry level ''Cool'' comprende già fari full LED, fendinebbia, cerchi in lega da 16 polllici di colore nero, vetri posteriori oscurati, clima manuale, infotainment con touch screen da 7 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, retrocamera, sedili anteriori riscaldati, sedili posteriori scorrevoli e sdoppiati 50:50, infine sensore crepuscolare. L'equipaggiamento ''Top'' aggiunge apertura e avviamento keyless, clima automatico, navigatore satellitare, alzacristalli elettrici posteriori, frecce integrate nei retrovisori, volante in pelle e cruise control con limitatore di velocità. Standard su Ignis Hybrid Top anche frenata automatica di emergenza (“attentofrena”), mantenimento di corsia (“guidadritto”), monitoraggio stato di allerta del guidatore (“restasveglio”).

PREZZI Nuova Suzuki Ignis Hybrid 1.2 2WD Cool (solo cambio manuale) a 16.500 euro. In allestimento Top, prezzi di 17.750 euro per Ignis a trazione anteriore, 19.250 euro con trazione integrale 4WD, 18.950 euro con trazione anteriore e cambio automatico CVT. Grazie alla formula Suzuki Smart Buy, prenotazione anche online, sconto di 2.000 euro e prima rata dopo 6 mesi. Tutte le versioni saranno successivamente disponibili anche con alimentazione bifuel benzina-GPL: prezzi e tempistiche in fase di definizione.

Coming soon...