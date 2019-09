Autore:

Emanuele Colombo

COME CAMBIA A colpo d'occhio la distingui per la nuova griglia frontale esagonale, che si estende su tutto il paraurti, ma lo capisci subito che anche dopo il facelift la nuova Mini Clubman 2019 è sempre lei. C'è più grinta nel suo sguardo sornione, ma la linea conserva il tratto filante e le iconiche curve, che terminano in coda con il caratteristico doppio portellone del bagagliaio con apertura a libro.

LE DIMENSIONI La shooting brake inglese, insomma, si rinnova con giudizio, senza tradire le sue caratteristiche fondamentali. Per prima la compattezza. Lunga 4,25 metri (per una larghezza di 1,80 m e un'altezza di 1,44 m), ha 5 posti e una capacità di carico che va da 360 a 1.250 litri. Sette le motorizzazioni previste a 3 cilindri da 1,5 litri di cilindrata per equipaggiare le Mini Clubman One e Cooper - sia a benzina sia diesel - e a 4 cilindri da 2 litri di cilindrata per le Cooper S e Cooper S All4 a trazione integrale: stessa cilindrata e frazionamento sia che vadano a gasolio sia a verde. Le potenze? Tra 102 e 192 CV i modelli a benzina e tra 116 e 190 CV i diesel.

LA PIÙ POTENTE DI TUTTE A queste si aggiunge la potentissima Mini Clubman JCW (John Cooper Works) che dal 2 litri benzina a quattro cilindri spreme 306 CV e 450 Nm di coppia, per raggiungere i 250 km/h e di bruciare lo 0-100 km/h in 4,9 secondi. Le schede tecniche di tutte le varianti di motore, con prestazioni e consumi, nella scheda qui sotto. Come si vede, le versioni più potenti a benzina e diesel sono disponibili anche con trazione integrale a controllo elettronico All4, per un totale di nove versioni.

AUTOMATICA O A DOPPIA FRIZIONE Il cambio manuale di serie è un manuale a 6 marce, mentre un automatico a doppia frizione e 7 rapporti è disponibile a richiesta per le Mini Clubman One, Cooper, Cooper S e One D. Invece per Mini Clubman Cooper D è disponibile una trasmissione automatica Steptronic a 8 marce. Questo automatico è standard sulle versioni a trazione integrale e sulla Mini Cooper SD Clubman: a richiesta, per queste ultime, si può avere una trasmissione automatica a 8 velocità ancora più rapido.

ASSETTO: RIBASSATO O ELETTRONICO A seconda delle versioni, la Nuova MINI Clubman monta di serie cerchi in lega da 16 o 17 pollici, mentre ruote da 18 o 19 pollici sono offerte in opzione: così come sospensioni sportive per un assetto ribassato di 10 mm oppure sospensioni attive, regolabili su due differenti tarature tramite i Driving Mode opzionali.

QUANTO LA VUOI CONNESSA? Naturalmente la personalizzazione fa parte del DNA Mini ed ecco che l'infotainment si va dai 6,5 pollici di schermo dell'impianto base agli 8,8 pollici del sistema top, che prevede una connessione costante a internet tramite scheda SIM integrata e funzioni di collegamento allo smartphone da remoto tramite l'app dedicata.

TRE NUOVI COLORI Quanto alla carrozzeria, oltre alle tinte già presenti, sono disponibili tre nuovi colori: Indian Summer Red metallic, British Racing Green metallic e Mini Yours Enigmatic Black metallic. Tetto e calotte degli specchietti esterni possono essere rifiniti in nero, bianco o argento e la lista delle personalizzazioni previste all'interno del programma Mini Yours è molto lunga.

PREZZI E ACCESSORI Nell'immagine qui sopra trovate i prezzi di tutte le versioni nei vari allestimenti. Il listino completo con tutti gli accessori possibili, i colori, i cerchi e gli interni della nuova Mini Clubman 2019 lo potete scaricare cliccando sull'icona più in basso nella pagina. Oppure potete consultare il configuratore online sul sito ufficiale della Casa. Se poi volete sapere come si guida e se mantiene il proverbiale go kart feeling, leggete il resoconto della prova dopo la fotogallery...