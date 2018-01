Autore:

Emanuele Colombo

PIRATA DELLA STRADA New York: in una Times Square gremita di gente un pirata della strada a bordo di una Mercedes-AMG C63 si produce in sgommate a ruote fumanti. Intercettato da un agente in servizio, per evitare l'arresto, il criminale lo investe. Il tutto è ripreso da un passante, un appassionato di auto sportive che proprio a Times Square ha il suo terreno di caccia.

LA PAROLA ALLE IMMAGINI L'agente, per fortuna, ha solo piccole contusioni e non rinuncia a inseguire a piedi il criminale, che nella fuga danneggia molte altre auto sul suo cammino e alla fine riesce a far perdere le tracce. Vi lasciamo alle immagini: un brutto spettacolo e un brutto esempio.