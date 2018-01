Autore:

Giulio Scrinzi

MR SUPERPOLE IS BACK La lotta in casa Kawasaki per la leadership non conosce sosta, e anche nella seconda giornata di test ufficiali sul circuito di Jerez de la Frontera le verdone hanno fatto il bello e il cattivo tempo. Stavolta, però, è stato Tom Sykes a centrare la prima posizione, grazie a un 1’38’’881 decisamente interessante, soprattutto se paragonato all’1’39’’470 del compagno di squadra Jonathan Rea.

REA STACANOVISTA Il Campione del Mondo in carica, per una volta tanto, ha dedicato il proprio tempo a inanellare giri su giri anziché cercare la prestazione assoluta: le sue 83 tornate lasciano sicuramente il segno e possono farci ipotizzare che in Kawasaki, forse, hanno preparato dei nuovi pezzi che hanno richiesto un lavoro più lungo per verificare la resa sulla durata. Che il reparto corse di Akashi stia correndo ai ripari per far fronte al regolamento anti ZX-10RR?

CANEPA TERZO CON LA YAMAHA E dietro ai due missili verdi… no, non ci sono le Ducati ufficiali, bensì la Yamaha R1 del tester Niccolò Canepa: il Campione del Mondo Endurance 2017 ha portato a termine il lavoro sporco per aiutare i due ufficiali Alex Lowes (settimo) e Michael van der Mark (ottavo), nei confronti dei quali però si è preso la soddisfazione di stampare un interessante 1’39’’524 con il quale è arrivato alle spalle delle due Kawasaki. Con questo risultato, finalmente, il team PATA può tirare un sospiro di sollievo perché… il potenziale della R1 c’è!

ATTENZIONE A CAMIER E ALLA HONDA Possiamo affermare la stessa cosa per la Honda del team Red Bull ufficiale, portata in quarta posizione da un Leon Camier che ha impiegato pochissimo tempo a trovare il feeling giusto in sella alla nuova Fireblade SP2. L’inglese ex-MV Agusta ha centrato un ottimo 1’39’’608, il quale potrebbe essere solamente il punto di partenza verso una stagione 2018 nella quale togliersi, finalmente, qualche soddisfazione contro le imprendibili Kawasaki e Ducati.

DUCATI IN AFFANNO E a proposito di Ducati, le due Panigale R del team ufficiale Aruba.it, oggi, si sono rese protagoniste di prestazioni del tutto altalenanti: Marco Melandri ha concluso la giornata al quinto posto, mentre il suo compagno di squadra Chaz Davies non è andato oltre la 12esima piazza. Cosa sta succedendo alla bicilindrica bolognese? Forse il regolamento 2018 non sta penalizzando solamente la Kawasaki…

CLASSIFICA FINALE Qua di seguito la classifica finale della seconda giornata di test SBK sul circuito di Jerez de la Frontera.