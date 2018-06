Autore:

Giulio Scrinzi

A STELLE E STRISCE Dopo che gli inglesi hanno monopolizzato lo scorso round di Brno, dove in Gara 1 ha vinto il Campione del Mondo in carica Jonathan Rea mentre in Gara 2 è stato Alex Lowes a portare la sua Yamaha sul gradino più alto del podio, il Mondiale SBK 2018 è pronto ad attraverso l'Oceano Atlantico per sbarcare nella Terra delle Libertà. Nel weekend 22-24 giugno, infatti, le derivate dalla serie daranno vita alla prossima sfida della stagione 2018, che si terrà sullo storico circuito di Laguna Seca negli Stati d'Uniti d'America. Qui l'anno scorso Chaz Davies aveva dato un'ottima prova di forza dopo la brutta caduta a Misano, vincendo la prima manche e terminando la seconda al terzo posto dietro alle Kawasaki di Rea e Sykes.

COSì IN TV Qua di seguito gli orari tv dell'ottavo round del Mondiale SBK 2018 a Laguna Seca, trasmesso in diretta dalle reti Mediaset Italia 1 e Italia 2.

Sabato 23 giugno 2018

19:45 - Superpole

22:40 - Gara 1

Domenica 24 giugno 2018

22:40 - Gara 2