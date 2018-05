Autore:

Giulio Scrinzi

CRUTCHLOW METTE LE ALI È iniziato sotto il segno di Cal Crutchlow il venerdì di libere del quarto round del Mondiale di MotoGP 2018, che andrà in scena questo fine settimana. Sul circuito di Jerez de la Frontera il britannico del team LCR Honda è riuscito a battere in volata i suoi rivali, fermando il cronometro sull'1'38''614.

MARQUEZ A TERRA I suoi più diretti inseguitori, nell'ordine Daniel Pedrosa, Johann Zarco e Andrea Iannone, lo hanno seguito a meno di un decimo di distacco, il che fa pensare che domani la lotta per la pole position e domenica la battaglia per la vittoria siano più agguerrite che mai. Nella partita avrebbe dovuto esserci anche il Campione del Mondo in carica, un Marc Marquez in testa per gran parte del turno ma a terra proprio quando stava per andare a limare il suo miglior tempo. Questo lo ha costretto ad accontentarsi della quinta posizione, proprio davanti al leader del Mondiale Andrea Dovizioso.

VALENTINO IN SCIA ALLE DUCATI Il Dovi, dopo aver comandato le FP1, ha preferito non scoprire le sue carte nel turno pomeridiano, centrando solamente il sesto tempo assoluto. Dietro di lui lo ha seguito il compagno di squadra Jorge Lorenzo e la Ducati privata di Jack Miller, un trio di Desmosedici che hanno messo in regola il nostro Valentino Rossi. Per lui solamente il nono crono a più di mezzo secondo di distacco dalla vetta, comunque meglio di quanto fatto da Vinales, solo 12esimo con nove decimi da recuperare su Crutchlow.

CLASSIFICA DI GIORNATA Qua di seguito la classifica combinata del venerdì di libere a Jerez.