IN SPAGNA Con il Gran Premio di Jerez 2018 la Moto GP riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il GP di Austin. Sul circuito di spagnolo di Aragon la sfida si riaccende a partire da oggi (4 maggio) pomeriggio con le prove libere fino a domenica al termine della Gran Prix. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio di Jerez in TV, in diretta o in differita. Qui, invece, troverete le nostre pagelle con l'analisi del quarto Round di questa Stagione.

IL TRACCIATO Con il quarto round e l'arrivo sul circuito di Jerez de la Frontera prende il via il lungo tour de force che porterà il Motomondiale 2018 nei più importanti e caratteristici tracciati di tutta Europa. Il primo è, appunto, quello spagnolo di Jerez, costruito nel 1986 e che ha ospitato il suo primo GP già nell'anno successivo. Tuttavia è stato dal 1989 che il Gran Premio de España si è tenuto regolarmente su questa pista, lunga 4,423 km e composta da 13 curve (delle quali cinque a sinistra ed otto a destra). Dal momento che è situato nelle vicinanze di Cadice, nel sud dell'Andalusia, le sue condizioni meteorologiche quasi sempre ottimali sono un incentivo per i team al fine di disputare i consueti test invernali pre-campionato.

ORARI TV Il quarto round del Mondiale sarà trasmesso in diretta da Sky e in differita da Tv8. Clicca qui per scoprire tutti gli orari tv del GP di Jerez: prove, qualifiche e gara.

